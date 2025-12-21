Падіння України буде катастрофою для Угорщини — Орбан

За словами очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, його країна не зацікавлена в падінні України, оскільки це стало б для неї справжньою катастрофою. На цьому тлі проросійський політик знову закликав до підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Орбан виступив з неочікуваною заявою

У своєму новому дописі угорський лідер заявив, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".

Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

За словами соратника диктатора Путіна, стабільність у сусідній країні має велике значення Угорщини, яка постачає туди електроенергію та газ.

На цьому тлі Віктор Орбан почав цинічно скаржитися, що війна щодня послаблює Україну.

Мир — це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз, — заявив проросійський політик. Поширити

Що важливо розуміти, раніше премʼєр Угорщини критикував кредит ЄС для України, попри те, що сам також голосував за нього.