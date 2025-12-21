Падіння України буде катастрофою для Угорщини — Орбан

За словами очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, його країна не зацікавлена в падінні України, оскільки це стало б для неї справжньою катастрофою. На цьому тлі проросійський політик знову закликав до підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.
Головні тези:
- Орбан вдає, що вболіває за мир для України.
- Однак він продовжує просувати інтереси Кремля на європейській арені.
Орбан виступив з неочікуваною заявою
У своєму новому дописі угорський лідер заявив, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".
За словами соратника диктатора Путіна, стабільність у сусідній країні має велике значення Угорщини, яка постачає туди електроенергію та газ.
На цьому тлі Віктор Орбан почав цинічно скаржитися, що війна щодня послаблює Україну.
Що важливо розуміти, раніше премʼєр Угорщини критикував кредит ЄС для України, попри те, що сам також голосував за нього.
Він назвав цю позику "вкрай поганим рішенням" і "марно втраченими грошима".
