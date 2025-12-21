Падіння України буде катастрофою для Угорщини — Орбан
Падіння України буде катастрофою для Угорщини — Орбан

Орбан виступив з новою неочікуваною заявою
Джерело:  online.ua

За словами очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, його країна не зацікавлена в падінні України, оскільки це стало б для неї справжньою катастрофою. На цьому тлі проросійський політик знову закликав до підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Головні тези:

  • Орбан вдає, що вболіває за мир для України.
  • Однак він продовжує просувати інтереси Кремля на європейській арені.

Орбан виступив з неочікуваною заявою

У своєму новому дописі угорський лідер заявив, що падіння України "буде катастрофою для Угорщини".

Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

За словами соратника диктатора Путіна, стабільність у сусідній країні має велике значення Угорщини, яка постачає туди електроенергію та газ.

На цьому тлі Віктор Орбан почав цинічно скаржитися, що війна щодня послаблює Україну.

Мир — це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз, — заявив проросійський політик.

Що важливо розуміти, раніше премʼєр Угорщини критикував кредит ЄС для України, попри те, що сам також голосував за нього.

Він назвав цю позику "вкрай поганим рішенням" і "марно втраченими грошима".

