Похищение украинцев в Сумской области — что задумала Россия
Украина
Похищение украинцев в Сумской области — что задумала Россия

Что происходит в Сумской области
Источник:  online.ua

20 декабря российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области на границе с Россией и принудительно вывезли более 50 мирных жителей региона. В силах обороны Украины объяснили, что на этот раз задумал враг.

Главные тезисы

  • Действия России не выглядят как стратегическая операция.
  • Вполне возможно, речь идет о локальной провокации с конкретной информационной целью.

Что происходит в Сумской области

Как уже упоминалось ранее, 20 декабря в пограничную деревню Грабовское зашли военные 36 российской бригады. Они похитили 50 человек — в основном гражданских мужчин.

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам последнего, ситуация в Сумской области выглядит не как прорыв российских захватчиков, а как провокация для возможной политической или информационной атаки.

Трегубов также официально подтвердил, что ночью продолжались боевые действия, а сейчас продолжаются меры по вытеснению россиян.

На сегодняшний день не похоже на то, что они пытаются нарисовать какую-то крупную операцию. Выглядит, как некая более локального толка провокация на направлении, которое раньше не было ключевым. Причем, похоже, похищение людей было значительной частью этой провокации. Речь не идет о стратегических целях, а похищение людей для какой-то, возможно, политической или информационной атаки, — объяснил Трегубов.

