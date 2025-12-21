Похищение украинцев в Сумской области — что задумала Россия

20 декабря российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области на границе с Россией и принудительно вывезли более 50 мирных жителей региона. В силах обороны Украины объяснили, что на этот раз задумал враг.
Главные тезисы
- Действия России не выглядят как стратегическая операция.
- Вполне возможно, речь идет о локальной провокации с конкретной информационной целью.
Что происходит в Сумской области
Как уже упоминалось ранее, 20 декабря в пограничную деревню Грабовское зашли военные 36 российской бригады. Они похитили 50 человек — в основном гражданских мужчин.
С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
По словам последнего, ситуация в Сумской области выглядит не как прорыв российских захватчиков, а как провокация для возможной политической или информационной атаки.
Трегубов также официально подтвердил, что ночью продолжались боевые действия, а сейчас продолжаются меры по вытеснению россиян.
