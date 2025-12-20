"Война неизбежна". НАТО накрыла волна паники из-за планов Путина

Редакция издания Financial Times внимательно проанализировала ситуацию на международной арене и пришла к выводу, что вторжение России в одну из стран-членов НАТО становится все более вероятным. Это осознают в Альянсе, поэтому готовятся к худшим сценариям. По мнению многих представителей блока, "война неизбежна".

Европу может охватить еще более масштабная война

С заявлением по этому поводу выступила директор Евразийской программы по нераспространению в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина Ханна Нотте.

По ее убеждению, независимо от финала российско-украинской войны, Европа скоро почувствует на себе путинский террор.

Российский диктатор Владимир Путин даже не скрывает, что планирует отодвинуть границы НАТО, а также разрушить европейскую архитектуру безопасности.

Более того, глава Кремля все чаще говорит о том, что если Европа начнет войну — РФ готова к ней.

Одна из главных проблем заключается в том, что Европа может оказаться в стратегической изоляции в противостоянии с Путиным, ведь президент США Дональд Трамп резко изменил курс и фактически начал занимать пророссийскую позицию.

После того, как Европа ошиблась в своем убеждении, что Россия не вторгнется в Украину в феврале 2022 года, некоторые европейцы теперь, похоже, перегибают палку, убеждая себя и других, что война (России с Европой — ред.) неизбежна. Поделиться

На этом фоне эксперт призвала Альянс оценивать не только заявления Путина, но и его реальные возможности и ресурсы.