"Война неизбежна". НАТО накрыла волна паники из-за планов Путина
Категория
Мир
Дата публикации

"Война неизбежна". НАТО накрыла волна паники из-за планов Путина

армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Редакция издания Financial Times внимательно проанализировала ситуацию на международной арене и пришла к выводу, что вторжение России в одну из стран-членов НАТО становится все более вероятным. Это осознают в Альянсе, поэтому готовятся к худшим сценариям. По мнению многих представителей блока, "война неизбежна".

Главные тезисы

  • Громкие заявления о неизбежности войны с Россией могут привести к эскалации.
  • НАТО должен оценивать ресурсы Путина, а не только его планы.

Европу может охватить еще более масштабная война

С заявлением по этому поводу выступила директор Евразийской программы по нераспространению в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина Ханна Нотте.

По ее убеждению, независимо от финала российско-украинской войны, Европа скоро почувствует на себе путинский террор.

Российский диктатор Владимир Путин даже не скрывает, что планирует отодвинуть границы НАТО, а также разрушить европейскую архитектуру безопасности.

Более того, глава Кремля все чаще говорит о том, что если Европа начнет войну — РФ готова к ней.

Одна из главных проблем заключается в том, что Европа может оказаться в стратегической изоляции в противостоянии с Путиным, ведь президент США Дональд Трамп резко изменил курс и фактически начал занимать пророссийскую позицию.

После того, как Европа ошиблась в своем убеждении, что Россия не вторгнется в Украину в феврале 2022 года, некоторые европейцы теперь, похоже, перегибают палку, убеждая себя и других, что война (России с Европой — ред.) неизбежна.

На этом фоне эксперт призвала Альянс оценивать не только заявления Путина, но и его реальные возможности и ресурсы.

Как считает Нотте, на самом деле диктатор не готов к войне с НАТО и не будет ее начинать.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Плохая новость для России". Навроцкий озвучил предупреждение Путину
Украина и Польша усиливают свои отношения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ
Новая успешная операция СБУ под ударами оказались Су-27
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда РФ может начать войну против стран Балтии — Буданов назвал год
Буданов предупредил о планах Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?