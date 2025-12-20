"Война неизбежна". НАТО накрыла волна паники из-за планов Путина

Редакция издания Financial Times внимательно проанализировала ситуацию на международной арене и пришла к выводу, что вторжение России в одну из стран-членов НАТО становится все более вероятным. Это осознают в Альянсе, поэтому готовятся к худшим сценариям. По мнению многих представителей блока, "война неизбежна".
Главные тезисы
- Громкие заявления о неизбежности войны с Россией могут привести к эскалации.
- НАТО должен оценивать ресурсы Путина, а не только его планы.
Европу может охватить еще более масштабная война
С заявлением по этому поводу выступила директор Евразийской программы по нераспространению в Центре исследований по нераспространению имени Джеймса Мартина Ханна Нотте.
По ее убеждению, независимо от финала российско-украинской войны, Европа скоро почувствует на себе путинский террор.
Российский диктатор Владимир Путин даже не скрывает, что планирует отодвинуть границы НАТО, а также разрушить европейскую архитектуру безопасности.
Более того, глава Кремля все чаще говорит о том, что если Европа начнет войну — РФ готова к ней.
Одна из главных проблем заключается в том, что Европа может оказаться в стратегической изоляции в противостоянии с Путиным, ведь президент США Дональд Трамп резко изменил курс и фактически начал занимать пророссийскую позицию.
На этом фоне эксперт призвала Альянс оценивать не только заявления Путина, но и его реальные возможности и ресурсы.
Как считает Нотте, на самом деле диктатор не готов к войне с НАТО и не будет ее начинать.
