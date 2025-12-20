"Війна неминуча". НАТО накрила хвиля паніки через плани Путіна
Європу може охопити ще масштабніша війна
Джерело:  Financial Times

Редакція видання Financial Times уважно проаналізувала ситуацію на міжнародній арені та дійшла висновку, що вторгнення Росії в одну з країн-членів НАТО стає дедалі ймовірнішим. Це усвідомлюють в Альянсі, тому готуються до найгірших сценаріїв. На переконання багатьох представників блоку, “війна неминуча”.

  • Гучні заяви про неминучість війни з Росією можуть призвести до ескалації.
  • НАТО повинен оцінювати ресурси Путіна, а не лише його плани.

З заявою з цього приводу виступила директорка Євразійської програми з нерозповсюдження в Центрі досліджень з нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте.

На її переконання, незалежно від фіналу російсько-української війни, Європа незабаром відчує на собі путінський терор.

Російський диктатор Володимир Путін навіть не приховує, що він планує відсунути кордони НАТО, а також зруйнувати європейську архітектуру безпеки.

Ба більше, глава Кремля дедалі частіше говорить про те, що якщо Європа почне війну — РФ готова до неї.

Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа може опинитися в стратегічній ізоляції у протистоянні з Путіним, адже президент США Дональд Трамп різко змінив курс й фактично почав займати проросійську позицію.

після того, як Європа помилилася у своєму переконанні, що Росія не вторгнеться в Україну в лютому 2022 року, деякі європейці тепер, схоже, перегинають палицю, переконуючи себе та інших, що війна (Росії з Європою — ред.) неминуча.

На цьому тлі експертка закликала Альянс оцінювати не лише заяви Путіна, а його реальні можливості та ресурси.

Як вважає Нотте, насправді диктатор не готовий до війни з НАТО й не буде її розпочинати.

Буданов попередив про плани Путіна

