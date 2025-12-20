"Війна неминуча". НАТО накрила хвиля паніки через плани Путіна

Редакція видання Financial Times уважно проаналізувала ситуацію на міжнародній арені та дійшла висновку, що вторгнення Росії в одну з країн-членів НАТО стає дедалі ймовірнішим. Це усвідомлюють в Альянсі, тому готуються до найгірших сценаріїв. На переконання багатьох представників блоку, “війна неминуча”.
Головні тези:
- Гучні заяви про неминучість війни з Росією можуть призвести до ескалації.
- НАТО повинен оцінювати ресурси Путіна, а не лише його плани.
Європу може охопити ще масштабніша війна
З заявою з цього приводу виступила директорка Євразійської програми з нерозповсюдження в Центрі досліджень з нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте.
На її переконання, незалежно від фіналу російсько-української війни, Європа незабаром відчує на собі путінський терор.
Російський диктатор Володимир Путін навіть не приховує, що він планує відсунути кордони НАТО, а також зруйнувати європейську архітектуру безпеки.
Ба більше, глава Кремля дедалі частіше говорить про те, що якщо Європа почне війну — РФ готова до неї.
Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа може опинитися в стратегічній ізоляції у протистоянні з Путіним, адже президент США Дональд Трамп різко змінив курс й фактично почав займати проросійську позицію.
На цьому тлі експертка закликала Альянс оцінювати не лише заяви Путіна, а його реальні можливості та ресурси.
Як вважає Нотте, насправді диктатор не готовий до війни з НАТО й не буде її розпочинати.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-