"Погана новина для Росії". Навроцький озвучив попередження Путіну
"Погана новина для Росії". Навроцький озвучив попередження Путіну

Україна та Польща посилюють свої відносини
Джерело:  online.ua

За словами польського лідера Кароля Навроцького, візит президента України Володимира Зеленського до Варшави — це погана новина для Росії та диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Зеленський та Навроцький не дали Путіну розсварити Україну й Польщу.
  • Київ та Варшава будуть посилювати свою співпрацю для стримування РФ.

Україна та Польща посилюють свої відносини

Візит президента Зеленського до Варшави є доброю новиною для Польщі, для Варшави, для Києва, для всього нашого регіону, а поганою інформацією для Москви і всієї Російської Федерації.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

За його словами, це також є свідчення того, що у стратегічних питаннях співпраці та питаннях безпеки  — Польща та Україна досі міцно стоять пліч-о-пліч.

Реагуючи на провокації Кремля, польський лідер наголосив, що постійно відбуваються гібридні дії.

Насамперед йдеться про порушення повітряного простору та атаки на польську інфраструктуру за допомогою російських агентів.

Ми відчуваємо це в Польщі і по всій Європі, — визнав Кароль Навроцький.

Він вкотре звернув увагу на те, що офіційна Варшава підтримує санкції проти Росії, передачу заморожених російських активів, а також дипломатичний тиск на країну-агресорку.

Більше по темі

