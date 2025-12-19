"Погана новина для Росії". Навроцький озвучив попередження Путіну

За словами польського лідера Кароля Навроцького, візит президента України Володимира Зеленського до Варшави — це погана новина для Росії та диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Зеленський та Навроцький не дали Путіну розсварити Україну й Польщу.
- Київ та Варшава будуть посилювати свою співпрацю для стримування РФ.
Україна та Польща посилюють свої відносини
За його словами, це також є свідчення того, що у стратегічних питаннях співпраці та питаннях безпеки — Польща та Україна досі міцно стоять пліч-о-пліч.
Реагуючи на провокації Кремля, польський лідер наголосив, що постійно відбуваються гібридні дії.
Насамперед йдеться про порушення повітряного простору та атаки на польську інфраструктуру за допомогою російських агентів.
Він вкотре звернув увагу на те, що офіційна Варшава підтримує санкції проти Росії, передачу заморожених російських активів, а також дипломатичний тиск на країну-агресорку.
