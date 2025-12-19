"Погана новина для Росії". Навроцький озвучив попередження Путіну

За словами польського лідера Кароля Навроцького, візит президента України Володимира Зеленського до Варшави — це погана новина для Росії та диктатора Володимира Путіна.

Україна та Польща посилюють свої відносини

Візит президента Зеленського до Варшави є доброю новиною для Польщі, для Варшави, для Києва, для всього нашого регіону, а поганою інформацією для Москви і всієї Російської Федерації. Кароль Навроцький Президент Польщі

За його словами, це також є свідчення того, що у стратегічних питаннях співпраці та питаннях безпеки — Польща та Україна досі міцно стоять пліч-о-пліч.

Реагуючи на провокації Кремля, польський лідер наголосив, що постійно відбуваються гібридні дії.

Насамперед йдеться про порушення повітряного простору та атаки на польську інфраструктуру за допомогою російських агентів.

Ми відчуваємо це в Польщі і по всій Європі, — визнав Кароль Навроцький.

Він вкотре звернув увагу на те, що офіційна Варшава підтримує санкції проти Росії, передачу заморожених російських активів, а також дипломатичний тиск на країну-агресорку.