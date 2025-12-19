"Це важлива перемога". Зеленський відреагував на рішення ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це важлива перемога". Зеленський відреагував на рішення ЄС

Зеленський привітав новий важливий крок ЄС
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що вважає перемогою України рішення Євросоюзу щодо надання 90 млрд євро позики для фінансування на наступні два роки.

Головні тези:

  • Україна вдячна Євросоюзу за постійну підтримку, яка триватиме навіть у майбутньому.
  • Нове рішення ЄС є важливим сигналом для Путіна.



Український лідер публічно визнав, що без цього фінансування з боку Євросоюзу Україні було б "дуже важко і складно".

Для нас на сьогодні це важлива перемога…У будь-якому разі ця сума прив’язана до репарацій від Росії. Це важливі кроки: те, що європейські лідери знайшли такий формат, і те, що наша команда попрацювала з Європою над позитивним рішенням — для нас це посилення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, цей крок офіційного Брюсселя також є ще одним потужний сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

Останній повинен врешті-решт усвідомити, що "немає сенсу їм продовжувати воювати”, адже Україна не впаде під натиском РФ.

За словами Володимира Зеленського, це є важливим позитивним сигналом для українського суспільства.

Як уже згадувалося раніше, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Категорія
Політика
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
