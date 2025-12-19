"Це важлива перемога". Зеленський відреагував на рішення ЄС

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що вважає перемогою України рішення Євросоюзу щодо надання 90 млрд євро позики для фінансування на наступні два роки.

Зеленський привітав новий важливий крок ЄС

Український лідер публічно визнав, що без цього фінансування з боку Євросоюзу Україні було б "дуже важко і складно".

Для нас на сьогодні це важлива перемога…У будь-якому разі ця сума прив’язана до репарацій від Росії. Це важливі кроки: те, що європейські лідери знайшли такий формат, і те, що наша команда попрацювала з Європою над позитивним рішенням — для нас це посилення. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, цей крок офіційного Брюсселя також є ще одним потужний сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

Останній повинен врешті-решт усвідомити, що "немає сенсу їм продовжувати воювати”, адже Україна не впаде під натиском РФ.

За словами Володимира Зеленського, це є важливим позитивним сигналом для українського суспільства.