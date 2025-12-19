"Це важлива перемога". Зеленський відреагував на рішення ЄС

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що вважає перемогою України рішення Євросоюзу щодо надання 90 млрд євро позики для фінансування на наступні два роки.
Головні тези:
- Україна вдячна Євросоюзу за постійну підтримку, яка триватиме навіть у майбутньому.
- Нове рішення ЄС є важливим сигналом для Путіна.
Зеленський привітав новий важливий крок ЄС
Український лідер публічно визнав, що без цього фінансування з боку Євросоюзу Україні було б "дуже важко і складно".
На переконання глави держави, цей крок офіційного Брюсселя також є ще одним потужний сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.
Останній повинен врешті-решт усвідомити, що "немає сенсу їм продовжувати воювати”, адже Україна не впаде під натиском РФ.
За словами Володимира Зеленського, це є важливим позитивним сигналом для українського суспільства.
Як уже згадувалося раніше, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
