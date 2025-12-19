МіГ-29 для України. Навроцький озвучив свою позицію

Україна може отримати МіГ-29

За словами президента Польщі, обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці офіційної Варшави.

Отже, після вирішення питань формальних, думаю, що це питання буде вирішене, — наголосив Кароль Навроцький.

На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський розповів, навіщо насправді ЗСУ знадобилися винищувачі радянського зразка.

Він звернув увагу на те, що в Україні кожен пілот — це великий дефіцит.

І навчання і тренування пілота — це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16 — ви забираєте з поля бою досвідченого пілота і відправляєте його за кордон, витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року для того, щоби цей пілот повернувся на F-16. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, різниця між F-16 і МіГ-29 для України тільки в тому, "щоб не втрачати нашого пілота".