МіГ-29 для України. Навроцький озвучив свою позицію
Категорія
Політика
Дата публікації

МіГ-29 для України. Навроцький озвучив свою позицію

Навроцький
Read in English

Польський лідер Кароль Навроцький офіційно підтвердив, що не відкидає можливості "вирішення питання" щодо надання Україні винищувачів МіГ-29.

Головні тези:

  • Навроцький натякнув, що Україна отримає винищувачі МіГ-29.
  • Це може стати важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.

Україна може отримати МіГ-29

За словами президента Польщі, обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці офіційної Варшави.

Отже, після вирішення питань формальних, думаю, що це питання буде вирішене, — наголосив Кароль Навроцький.

На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський розповів, навіщо насправді ЗСУ знадобилися винищувачі радянського зразка.

Він звернув увагу на те, що в Україні кожен пілот — це великий дефіцит.

І навчання і тренування пілота — це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16 — ви забираєте з поля бою досвідченого пілота і відправляєте його за кордон, витрачаєте рік, десь вісім місяців, десь півтора року для того, щоби цей пілот повернувся на F-16.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, різниця між F-16 і МіГ-29 для України тільки в тому, "щоб не втрачати нашого пілота".

Поширити

Як вам таке?

