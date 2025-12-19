МіГ-29 для України. Навроцький озвучив свою позицію

Польський лідер Кароль Навроцький офіційно підтвердив, що не відкидає можливості "вирішення питання" щодо надання Україні винищувачів МіГ-29.
Головні тези:
- Навроцький натякнув, що Україна отримає винищувачі МіГ-29.
- Це може стати важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.
Україна може отримати МіГ-29
За словами президента Польщі, обмін винищувачів МіГ-29 на антидронові системи не суперечить політиці офіційної Варшави.
На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський розповів, навіщо насправді ЗСУ знадобилися винищувачі радянського зразка.
Він звернув увагу на те, що в Україні кожен пілот — це великий дефіцит.
Як зазначив глава держави, різниця між F-16 і МіГ-29 для України тільки в тому, "щоб не втрачати нашого пілота".
