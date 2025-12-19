МиГ-29 для Украины. Навроцкий озвучил свою позицию

Польский лидер Кароль Навроцкий официально подтвердил, что не исключает возможности "решения вопроса" о предоставлении Украине истребителей МиГ-29.
Главные тезисы
- Навроцкий намекнул, что Украина получит истребители МиГ-29.
- Это может стать важным шагом для укрепления обороноспособности страны.
Украина может получить МиГ-29
По словам президента Польши, обмен истребителей МиГ-29 на антидроновые системы не противоречит политике официальной Варшавы.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, зачем на самом деле ВСУ понадобились истребители советского образца.
Он обратил внимание на то, что в Украине каждый пилот — это большой дефицит.
Как отметил глава государства, разница между F-16 и МиГ-29 для Украины только в том, "чтобы не терять нашего пилота".