МиГ-29 для Украины. Навроцкий озвучил свою позицию
Категория
Политика
Дата публикации

Украина может получить МиГ-29
Читати українською

Польский лидер Кароль Навроцкий официально подтвердил, что не исключает возможности "решения вопроса" о предоставлении Украине истребителей МиГ-29.

Главные тезисы

  • Навроцкий намекнул, что Украина получит истребители МиГ-29.
  • Это может стать важным шагом для укрепления обороноспособности страны.

По словам президента Польши, обмен истребителей МиГ-29 на антидроновые системы не противоречит политике официальной Варшавы.

Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен, — подчеркнул Кароль Навроцкий.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, зачем на самом деле ВСУ понадобились истребители советского образца.

Он обратил внимание на то, что в Украине каждый пилот — это большой дефицит.

И обучение и тренировка пилота — это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16 — вы забираете с поля боя опытного пилота и отправляете его за границу, тратите год, около восьми месяцев, где-то полтора года для того, чтобы этот пилот вернулся на F-16.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, разница между F-16 и МиГ-29 для Украины только в том, "чтобы не терять нашего пилота".

