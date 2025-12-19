Зеленський оголосив про новий етап у відносинах із Польщею

19 грудня глава держави Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі, де він уже провів зустрічі з президентом країни Каролем Навроцьким. Після її завершення український лідер заговорив про оновлення відносин з Варшавою.
Головні тези:
- Зеленський висловив вдячність Польщі за підтримку України в умовах війни.
- Для України та Польщі цей візит став важливим етапом у зміцненні відносин.
Відносини України та Польщі виходять на новий рівень
За словами українського лідера, він радий бути знову з офіційним візитом у Польщі.
Володимир Зеленський нагадав про те, що українська та польська незалежність — це база, що дає можливість кожній нації нашої частини Європи жити вільно, без втручання Росії.
За словами глави держави, він разом з польським колегою обговорили безпекову ситуацію — усе те, що стосується війни й дипломатії.
