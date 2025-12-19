Зеленський оголосив про новий етап у відносинах із Польщею
Зеленський оголосив про новий етап у відносинах із Польщею

19 грудня глава держави Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Польщі, де він уже провів зустрічі з президентом країни Каролем Навроцьким. Після її завершення український лідер заговорив про оновлення відносин з Варшавою. 

Головні тези:

  • Зеленський висловив вдячність Польщі за підтримку України в умовах війни.
  • Для України та Польщі цей візит став важливим етапом у зміцненні відносин.

Відносини України та Польщі виходять на новий рівень

За словами українського лідера, він радий бути знову з офіційним візитом у Польщі.

Вдячний Президенту Навроцькому за нашу розмову й дуже сподіваюсь, що цей візит відкриває новий, ще більш вагомий етап у наших з вами відносинах — України і Польщі, — у відносинах не просто сусідів, але й тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи, не буде надійної безпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський нагадав про те, що українська та польська незалежність — це база, що дає можливість кожній нації нашої частини Європи жити вільно, без втручання Росії.

За словами глави держави, він разом з польським колегою обговорили безпекову ситуацію — усе те, що стосується війни й дипломатії.

Я вдячний Польщі за дуже відчутну й сильну підтримку для України, для українців від початку вторгнення і традиційно протягом усіх років після відновлення нашої самостійної державності в 1991 році, — додав Зеленський.

