Зеленский объявил о новом этапе в отношениях с Польшей
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский объявил о новом этапе в отношениях с Польшей

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

19 декабря глава государства Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где уже провел встречи с президентом страны Каролем Навроцким. После ее завершения украинский лидер заговорил об обновлении отношений с Варшавой.

Главные тезисы

  • Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку Украины в условиях войны.
  • Для Украины и Польши этот визит стал важным этапом укрепления отношений.

Отношения Украины и Польши выходят на новый уровень

По словам украинского лидера, он рад быть снова с официальным визитом в Польше.

Благодарен Президенту Навроцкому за наш разговор и очень надеюсь, что этот визит открывает новый, еще более весомый этап в наших с вами отношениях — Украины и Польши — в отношениях не просто соседей, но и тех двух европейских элементов, без которых во всей нашей части Европы просто не будет свободы, не будет надежной безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский напомнил о том, что украинская и польская независимость — это база, позволяющая каждой нации нашей части Европы жить свободно, без вмешательства России.

По словам главы государства, он вместе с польским коллегой обсудили ситуацию с безопасностью — все то, что касается войны и дипломатии.

Я благодарен Польше за очень ощутимую и сильную поддержку для Украины, для украинцев с начала вторжения и традиционно в течение всех лет после восстановления нашей самостоятельной государственности в 1991 году, — добавил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон требует возобновления диалога с Путиным
Макрон призывает изменить подход к Путину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Талантливый актер". Путин цинично похвалил Зеленского
Путин не хочет признать, что армия РФ проигрывает битву за Купянск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море — видео
СБУ продолжает уничтожать "теневой флот" РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?