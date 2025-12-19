Зеленский объявил о новом этапе в отношениях с Польшей

19 декабря глава государства Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где уже провел встречи с президентом страны Каролем Навроцким. После ее завершения украинский лидер заговорил об обновлении отношений с Варшавой.
Главные тезисы
- Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку Украины в условиях войны.
- Для Украины и Польши этот визит стал важным этапом укрепления отношений.
Отношения Украины и Польши выходят на новый уровень
По словам украинского лидера, он рад быть снова с официальным визитом в Польше.
Владимир Зеленский напомнил о том, что украинская и польская независимость — это база, позволяющая каждой нации нашей части Европы жить свободно, без вмешательства России.
По словам главы государства, он вместе с польским коллегой обсудили ситуацию с безопасностью — все то, что касается войны и дипломатии.
