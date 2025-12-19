Зеленский объявил о новом этапе в отношениях с Польшей

19 декабря глава государства Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где уже провел встречи с президентом страны Каролем Навроцким. После ее завершения украинский лидер заговорил об обновлении отношений с Варшавой.

Отношения Украины и Польши выходят на новый уровень

По словам украинского лидера, он рад быть снова с официальным визитом в Польше.

Благодарен Президенту Навроцкому за наш разговор и очень надеюсь, что этот визит открывает новый, еще более весомый этап в наших с вами отношениях — Украины и Польши — в отношениях не просто соседей, но и тех двух европейских элементов, без которых во всей нашей части Европы просто не будет свободы, не будет надежной безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский напомнил о том, что украинская и польская независимость — это база, позволяющая каждой нации нашей части Европы жить свободно, без вмешательства России.

По словам главы государства, он вместе с польским коллегой обсудили ситуацию с безопасностью — все то, что касается войны и дипломатии.