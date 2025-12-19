Путін вигадав вимогу, щоб не було "жодних нових СВО"
Путін вигадав вимогу, щоб не було "жодних нових СВО"

"прямої лінії" Путіна, російська служба ВВС Пряма мова: "Не буде жодних нових СВО, якщо ви будете ставитися до нас з повагою і дотримуватися наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших". Деталі: Він також згадав нібито роз
Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що хоче "поважного ставлення", аби не було більше "жодних СВО" (так у Росії цинічно називають повномасштабну війну проти України - ред.).

Головні тези:

  • Путіна обурює, що НАТО готується до війни з Росією.
  • Він також радіє тому, що США більше не вважають РФ ворогом.

Путін скаржиться на брак поваги до Росії

Глава Кремля відповідав на питання російських пропагандистів у межах щорічної "прямої лінії.

Не буде жодних нових СВО, якщо ви будете ставитися до нас з повагою і дотримуватися наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Нелегітимний президент РФ також вкотре почав бідкатися через розширення НАТО.

Путін безсоромно бреше, що Росію надурили із розширенням Альянсу на схід і, мовляв, знехтували її інтересами у сфері безпеки.

Кажуть: "Ми збираємося нападати на Європу!". Ну що це за нісенітниця?! Це робиться з внутрішньополітичних міркувань, щоб створити з Росії образ ворога".

Глава Кремля також звернув увагу на те, що США, під керівництвом Дональда Трампа, більше не вважають Росію ні ворогом, ні загрозою.

У новій Стратегії національної безпеки Росія не вказується як ворога, ціль, а Генеральний секретар НАТО готується до війни з нами, — обурюється Путін.

