Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що хоче "поважного ставлення", аби не було більше "жодних СВО" (так у Росії цинічно називають повномасштабну війну проти України - ред.).
Головні тези:
- Путіна обурює, що НАТО готується до війни з Росією.
- Він також радіє тому, що США більше не вважають РФ ворогом.
Путін скаржиться на брак поваги до Росії
Глава Кремля відповідав на питання російських пропагандистів у межах щорічної "прямої лінії.
Нелегітимний президент РФ також вкотре почав бідкатися через розширення НАТО.
Путін безсоромно бреше, що Росію надурили із розширенням Альянсу на схід і, мовляв, знехтували її інтересами у сфері безпеки.
Глава Кремля також звернув увагу на те, що США, під керівництвом Дональда Трампа, більше не вважають Росію ні ворогом, ні загрозою.
