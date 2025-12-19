Путин придумал требование, чтобы не было "никаких новых СВО"
Путин придумал требование, чтобы не было "никаких новых СВО"

Путин жалуется на неуважение к России
Read in English
Читати українською

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что хочет "уважения", чтобы не было больше "никаких СВО" (так в России цинично называют полномасштабную войну против Украины - ред.).

Главные тезисы

  • Путина возмущает, что НАТО готовится к войне с Россией.
  • Он также радуется тому, что США больше не считают РФ врагом.

Путин жалуется на неуважение к России

Глава Кремля отвечал на вопросы российских пропагандистов в рамках ежегодной прямой линии.

Не будет никаких новых СВО, если вы будете относиться к нам с уважением и соблюдать наши интересы, равно как и мы постоянно пытались придерживаться ваших.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Нелегитимный президент РФ также в очередной раз начал жаловаться из-за расширения НАТО.

Путин бесстыдно лжет, что Россию обманули с расширением Альянса на восток и, мол, пренебрегли их интересами в сфере безопасности.

Говорят: "Мы собираемся нападать на Европу!" Ну что это за чушь?! Это делается по внутриполитическим соображениям, чтобы создать из России образ врага”.

Глава Кремля также обратил внимание на то, что США под руководством Дональда Трампа больше не считают Россию ни врагом, ни угрозой.

В новой Стратегии национальной безопасности Россия не указывается как враг, цель, а Генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами, — возмущается Путин.

