Путин придумал требование, чтобы не было "никаких новых СВО"

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что хочет "уважения", чтобы не было больше "никаких СВО" (так в России цинично называют полномасштабную войну против Украины - ред.).
Главные тезисы
- Путина возмущает, что НАТО готовится к войне с Россией.
- Он также радуется тому, что США больше не считают РФ врагом.
Путин жалуется на неуважение к России
Глава Кремля отвечал на вопросы российских пропагандистов в рамках ежегодной прямой линии.
Нелегитимный президент РФ также в очередной раз начал жаловаться из-за расширения НАТО.
Путин бесстыдно лжет, что Россию обманули с расширением Альянса на восток и, мол, пренебрегли их интересами в сфере безопасности.
Глава Кремля также обратил внимание на то, что США под руководством Дональда Трампа больше не считают Россию ни врагом, ни угрозой.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-