"Это важная победа". Зеленский отреагировал на решение ЕС
"Это важная победа". Зеленский отреагировал на решение ЕС

Зеленский поприветствовал новый важный шаг ЕС
Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что считает победой Украины решение Евросоюза о предоставлении 90 млрд евро займа для финансирования на следующие два года.

Главные тезисы

  • Украина благодарна Евросоюзу за постоянную поддержку, которая продлится даже в будущем.
  • Новое решение ЕС является важным сигналом для Путина.

Зеленский поприветствовал новый важный шаг ЕС

Украинский лидер публично признал, что без этого финансирования со стороны Евросоюза Украине было бы "очень тяжело и сложно".

Для нас на сегодняшний день это важная победа… В любом случае эта сумма привязана к репарациям от России. Это важные шаги: то, что европейские лидеры нашли такой формат, и то, что наша команда поработала с Европой над положительным решением — это для нас усиление.

По мнению главы государства, этот шаг официального Брюсселя также является еще одним мощным сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Последний должен в конце концов осознать, что "нет смысла им продолжать воевать", ведь Украина не упадет под давлением РФ.

По словам Владимира Зеленского, это важный позитивный сигнал для украинского общества.

Как уже упоминалось ранее, Европейский совет согласился предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

