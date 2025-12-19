"Плохая новость для России". Навроцкий озвучил предупреждение Путину

По словам польского лидера Кароля Навроцкого, визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву – это плохая новость для России и диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Зеленский и Навроцкий не дали Путину рассорить Украину и Польшу.
- Киев и Варшава будут усиливать свое сотрудничество для сдерживания РФ.
Украина и Польша усиливают свои отношения
По его словам, это также является свидетельством того, что в стратегических вопросах сотрудничества и вопросах безопасности — Польша и Украина до сих пор стоят бок о бок.
Реагируя на провокации Кремля, польский лидер подчеркнул, что постоянно происходят гибридные действия.
Прежде всего, речь идет о нарушении воздушного пространства и атаках на польскую инфраструктуру с помощью российских агентов.
Он в очередной раз обратил внимание на то, что официальная Варшава поддерживает санкции против России, передачу замороженных российских активов, а также дипломатическое давление на страну-агрессорку.
