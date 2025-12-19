"Плохая новость для России". Навроцкий озвучил предупреждение Путину

По словам польского лидера Кароля Навроцкого, визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву – это плохая новость для России и диктатора Владимира Путина.

Украина и Польша усиливают свои отношения

Визит президента Зеленского в Варшаву является хорошей новостью для Польши, Варшавы, Киева, всего нашего региона, а плохой информацией для Москвы и всей Российской Федерации. Кароль Навроцкий Президент Польши

По его словам, это также является свидетельством того, что в стратегических вопросах сотрудничества и вопросах безопасности — Польша и Украина до сих пор стоят бок о бок.

Реагируя на провокации Кремля, польский лидер подчеркнул, что постоянно происходят гибридные действия.

Прежде всего, речь идет о нарушении воздушного пространства и атаках на польскую инфраструктуру с помощью российских агентов.

Мы чувствуем это в Польше и по всей Европе, — признал Кароль Навроцкий. Поделиться

Он в очередной раз обратил внимание на то, что официальная Варшава поддерживает санкции против России, передачу замороженных российских активов, а также дипломатическое давление на страну-агрессорку.