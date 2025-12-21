Викрадення українців на Сумщині — що замислила Росія
Категорія
Україна
Дата публікації

Викрадення українців на Сумщині — що замислила Росія

армія РФ
Джерело:  online.ua

20 грудня російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та примусово вивезли звідти понад 50 мирних мешканців регіону. У Силах оборони України пояснили, що цього разу замислив ворог.

Головні тези:

  • Дії Росії не виглядають як стратегічна операція.
  • Цілком можливо, йдеться про локальну провокацію з конкретною інформаційною метою.

Що відбувається в Сумській області

Як уже згадувалося раніше, 20 грудня до прикордонного села Грабовське зайшли військові 36 російської бригади. Вони викрали 50 людей — здебільшого, цивільних чоловіків.

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, ситуація на Сумщині виглядає не як прорив російських загарбників, а як провокація для можливої політичної чи інформаційної атаки.

Трегубов також офіційно підтвердив, що вночі тривали бойові дії, а наразі продовжуються заходи з витіснення росіян.

Станом на зараз не схоже на те, що вони намагаються намалювати якусь велику операцію. Виглядає, як якась більш локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був ключовим. Причому, виглядає на те, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації. Не ідеться про стратегічні цілі, а викрадення людей для якоїсь, можливо, політичної чи інформаційної атаки, — пояснив Трегубов.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Війна неминуча". НАТО накрила хвиля паніки через плани Путіна
Європу може охопити ще масштабніша війна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кіпр ухвалив важливе рішення для допомоги Україні
Нікос Христодулідіс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна відкинули нові пропозиції України та Європи
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?