Викрадення українців на Сумщині — що замислила Росія

20 грудня російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та примусово вивезли звідти понад 50 мирних мешканців регіону. У Силах оборони України пояснили, що цього разу замислив ворог.
Головні тези:
- Дії Росії не виглядають як стратегічна операція.
- Цілком можливо, йдеться про локальну провокацію з конкретною інформаційною метою.
Що відбувається в Сумській області
Як уже згадувалося раніше, 20 грудня до прикордонного села Грабовське зайшли військові 36 російської бригади. Вони викрали 50 людей — здебільшого, цивільних чоловіків.
З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
За словами останнього, ситуація на Сумщині виглядає не як прорив російських загарбників, а як провокація для можливої політичної чи інформаційної атаки.
Трегубов також офіційно підтвердив, що вночі тривали бойові дії, а наразі продовжуються заходи з витіснення росіян.
