Викрадення українців на Сумщині — що замислила Росія

20 грудня російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та примусово вивезли звідти понад 50 мирних мешканців регіону. У Силах оборони України пояснили, що цього разу замислив ворог.

Що відбувається в Сумській області

Як уже згадувалося раніше, 20 грудня до прикордонного села Грабовське зайшли військові 36 російської бригади. Вони викрали 50 людей — здебільшого, цивільних чоловіків.

З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, ситуація на Сумщині виглядає не як прорив російських загарбників, а як провокація для можливої політичної чи інформаційної атаки.

Трегубов також офіційно підтвердив, що вночі тривали бойові дії, а наразі продовжуються заходи з витіснення росіян.