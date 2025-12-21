Як цинічно стверджує помічник російського диктатора Юрій Ушаков, запропоновані офіційними Києвом та Брюсселем зміни до американського "мирного плану" перешкоджають завершенню російсько-української війни.
Головні тези:
- Російська влада робить все можливе, щоб не підписувати мирну угоду.
- Москва ігнорує як зусилля України та Європи, так і США.
Кремль знову гальмує мирні переговори
Ба більше, вказано, що він негативно відповів на питання, чи може він розповісти хоч якісь подробиці про хід зустрічей спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі.
За словами Ушакова, що стосується пропозиції тристоронньої зустрічі РФ зі США та Україною — поки що ніхто про це серйозно не говорив.
Помічник Путіна також офіційно підтвердив, що Дмитрієв проводить перемовини в Маямі лише з командою Дональда Трампа.
Український лідер Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Білий дім запропонував провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.
