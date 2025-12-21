У Путіна відкинули нові пропозиції України та Європи
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна відкинули нові пропозиції України та Європи

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Як цинічно стверджує помічник російського диктатора Юрій Ушаков, запропоновані офіційними Києвом та Брюсселем зміни до американського "мирного плану" перешкоджають завершенню російсько-української війни.

Головні тези:

  • Російська влада робить все можливе, щоб не підписувати мирну угоду.
  • Москва ігнорує як зусилля України та Європи, так і США.

Кремль знову гальмує мирні переговори

Ті пропозиції, які внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру.

Юрій Ушаков

Юрій Ушаков

Помічник російського диктатора Володимира Путіна

Ба більше, вказано, що він негативно відповів на питання, чи може він розповісти хоч якісь подробиці про хід зустрічей спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі.

За словами Ушакова, що стосується пропозиції тристоронньої зустрічі РФ зі США та Україною — поки що ніхто про це серйозно не говорив.

Помічник Путіна також офіційно підтвердив, що Дмитрієв проводить перемовини в Маямі лише з командою Дональда Трампа.

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Білий дім запропонував провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Війна неминуча". НАТО накрила хвиля паніки через плани Путіна
Європу може охопити ще масштабніша війна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив масштаби російського терору за минулий тиждень
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кіпр ухвалив важливе рішення для допомоги Україні
Нікос Христодулідіс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?