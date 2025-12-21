Як цинічно стверджує помічник російського диктатора Юрій Ушаков, запропоновані офіційними Києвом та Брюсселем зміни до американського "мирного плану" перешкоджають завершенню російсько-української війни.

Кремль знову гальмує мирні переговори

Ті пропозиції, які внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру. Юрій Ушаков Помічник російського диктатора Володимира Путіна

Ба більше, вказано, що він негативно відповів на питання, чи може він розповісти хоч якісь подробиці про хід зустрічей спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі.

За словами Ушакова, що стосується пропозиції тристоронньої зустрічі РФ зі США та Україною — поки що ніхто про це серйозно не говорив.

Помічник Путіна також офіційно підтвердив, що Дмитрієв проводить перемовини в Маямі лише з командою Дональда Трампа.

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Білий дім запропонував провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.