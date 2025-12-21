У Путина отбросили новые предложения Украины и Европы
У Путина отбросили новые предложения Украины и Европы

Кремль снова тормозит мирные переговоры
Источник:  online.ua

Как цинично утверждает помощник российского диктатора Юрий Ушаков, предложенные официальными Киевом и Брюсселем изменения в американский "мирный план" препятствуют завершению российско-украинской войны.

  • Российские власти делают все возможное, чтобы не подписывать мирное соглашение.
  • Москва игнорирует как усилия Украины и Европы, так и США.

Те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира.

Более того, указано, что он негативно ответил на вопрос, может ли он рассказать хоть какие-то подробности о ходе встреч спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.

По словам Ушакова, что касается предложения трехсторонней встречи РФ с США и Украиной — пока никто об этом серьезно не говорил.

Помощник Путина также официально подтвердил, что Дмитриев проводит переговоры в Майами только с командой Дональда Трампа.

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно сообщил, что Белый дом предложил провести мирные переговоры совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

