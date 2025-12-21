Как цинично утверждает помощник российского диктатора Юрий Ушаков, предложенные официальными Киевом и Брюсселем изменения в американский "мирный план" препятствуют завершению российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Российские власти делают все возможное, чтобы не подписывать мирное соглашение.
- Москва игнорирует как усилия Украины и Европы, так и США.
Кремль снова тормозит мирные переговоры
Более того, указано, что он негативно ответил на вопрос, может ли он рассказать хоть какие-то подробности о ходе встреч спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.
По словам Ушакова, что касается предложения трехсторонней встречи РФ с США и Украиной — пока никто об этом серьезно не говорил.
Помощник Путина также официально подтвердил, что Дмитриев проводит переговоры в Майами только с командой Дональда Трампа.
Украинский лидер Владимир Зеленский недавно сообщил, что Белый дом предложил провести мирные переговоры совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-