Как цинично утверждает помощник российского диктатора Юрий Ушаков, предложенные официальными Киевом и Брюсселем изменения в американский "мирный план" препятствуют завершению российско-украинской войны.

Кремль снова тормозит мирные переговоры

Те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира. Юрий Ушаков Помощник российского диктатора Владимира Путина

Более того, указано, что он негативно ответил на вопрос, может ли он рассказать хоть какие-то подробности о ходе встреч спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.

По словам Ушакова, что касается предложения трехсторонней встречи РФ с США и Украиной — пока никто об этом серьезно не говорил.

Помощник Путина также официально подтвердил, что Дмитриев проводит переговоры в Майами только с командой Дональда Трампа.

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно сообщил, что Белый дом предложил провести мирные переговоры совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.