Макрон готується до переговорів з Путіним щодо України
Макрон готується до переговорів з Путіним щодо України

Макрон хоче провести переговори з Путіним
Джерело:  BFM TV

21 грудня Єлисейський палац офіційно підтвердив, що вітає заяву влади РФ про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів зі французьким лідером Емманюелем Макроном.

Головні тези:

  • Поки не розголошується, коли відбудуться переговори Макрона та Путіна.
  • Париж стверджує, що до процесу будуть залучені Зеленський і європейські лідери.

Макрон хоче провести переговори з Путіним

19 грудня президент Франції висловив думку, що лише відновлення безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним допоможе завершити війну РФ проти України.

Ми, європейці та українці, зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії належним чином… Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговірниками, які потім підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

На заяву французького лідера доволі швидко відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він чітко дав зрозуміти, що Путін, мовляв, готовий до переговорів з Макроном.

Офіційний Париж привітав це неочікуване рішення російського диктатора.

Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій, — йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Команда Макрона запевняє міжнародну спільноту, що будь-які дискусії з Кремлем будуть проходити "в умовах повної прозорості" з українським лідером Володимиром Зеленським та союзниками в Європі.

