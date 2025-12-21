Макрон готується до переговорів з Путіним щодо України

21 грудня Єлисейський палац офіційно підтвердив, що вітає заяву влади РФ про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів зі французьким лідером Емманюелем Макроном.
Головні тези:
- Поки не розголошується, коли відбудуться переговори Макрона та Путіна.
- Париж стверджує, що до процесу будуть залучені Зеленський і європейські лідери.
Макрон хоче провести переговори з Путіним
19 грудня президент Франції висловив думку, що лише відновлення безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним допоможе завершити війну РФ проти України.
На заяву французького лідера доволі швидко відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він чітко дав зрозуміти, що Путін, мовляв, готовий до переговорів з Макроном.
Офіційний Париж привітав це неочікуване рішення російського диктатора.
Команда Макрона запевняє міжнародну спільноту, що будь-які дискусії з Кремлем будуть проходити "в умовах повної прозорості" з українським лідером Володимиром Зеленським та союзниками в Європі.
