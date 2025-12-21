"Это ужасно". Генсек НАТО указал на масштабный провал армии РФ

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, именно российский диктатор Владимир Путин является главной причиной того, что захватническая война РФ против Украины продолжается по сей день. Он также подчеркнул, что Кремль не может признать факт собственного поражения.
Главные тезисы
- Генсек НАТО отметил, что армия РФ не добилась существенных успехов в войне.
- Однако даже это не останавливает российского диктатора.
Генсек НАТО публично высмеял Путина и армию РФ
Представители СМИ поинтересовались у Марка Рютте, почему так сложно завершить российскую войну, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир.
Как считает генсек Альянса, главная проблема заключается именно в Путине.
Рютте обратил внимание на то, что именно российский диктатор готов бросить на убой более миллиона своих людей, зная, что никаких успехов на поле боя все равно не достигнет.
Также Рютте добавил, что приветствует усилия американского лидера Дональда Трампа по завершению российской захватнической войны.
