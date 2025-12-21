"Это ужасно". Генсек НАТО указал на масштабный провал армии РФ
"Это ужасно". Генсек НАТО указал на масштабный провал армии РФ

Генсек НАТО публично высмеял Путина и армию РФ
Источник:  Bild

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, именно российский диктатор Владимир Путин является главной причиной того, что захватническая война РФ против Украины продолжается по сей день. Он также подчеркнул, что Кремль не может признать факт собственного поражения.

Главные тезисы

  • Генсек НАТО отметил, что армия РФ не добилась существенных успехов в войне.
  • Однако даже это не останавливает российского диктатора.

Представители СМИ поинтересовались у Марка Рютте, почему так сложно завершить российскую войну, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир.

Как считает генсек Альянса, главная проблема заключается именно в Путине.

Рютте обратил внимание на то, что именно российский диктатор готов бросить на убой более миллиона своих людей, зная, что никаких успехов на поле боя все равно не достигнет.

В этом году он (Путин) достиг лишь очень незначительного прогресса — минимальные территориальные достижения, менее 1% украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян были убиты или ранены до 1,1 миллиона человек. Это ужасно.

Также Рютте добавил, что приветствует усилия американского лидера Дональда Трампа по завершению российской захватнической войны.

Он единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров — и единственный, кто может заставить его заключить мир. Я очень уважаю его за это, — подчеркнул генсек НАТО.

