"Это ужасно". Генсек НАТО указал на масштабный провал армии РФ

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, именно российский диктатор Владимир Путин является главной причиной того, что захватническая война РФ против Украины продолжается по сей день. Он также подчеркнул, что Кремль не может признать факт собственного поражения.

Генсек НАТО публично высмеял Путина и армию РФ

Представители СМИ поинтересовались у Марка Рютте, почему так сложно завершить российскую войну, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир.

Как считает генсек Альянса, главная проблема заключается именно в Путине.

Рютте обратил внимание на то, что именно российский диктатор готов бросить на убой более миллиона своих людей, зная, что никаких успехов на поле боя все равно не достигнет.

В этом году он (Путин) достиг лишь очень незначительного прогресса — минимальные территориальные достижения, менее 1% украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян были убиты или ранены до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Марк Рютте Генсек НАТО

Также Рютте добавил, что приветствует усилия американского лидера Дональда Трампа по завершению российской захватнической войны.