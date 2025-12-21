"Це жахливо". Генсек НАТО вказав на масштабний провал армії РФ

На переконання генсека НАТО Марка Рютте, саме російський диктатор Володимир Путін є головною причиною того, що загарбницька війна РФ проти України продовжується до цього дня. Він також наголосив, що Кремль не може визнати факт власної поразки.
Головні тези:
- Генсек НАТО зазначив, що армія РФ не досягла суттєвих успіхів у війні.
- Однак навіть це не зупиняє російського диктатора.
Генсек НАТО публічно висміяв Путіна та армію РФ
Представники ЗМІ поцікавилися у Марка Рютте, чому так важко завершити російську війну, попри те, що на початку року були великі сподівання на мир.
Як вважає генсек Альянсу, головна проблема полягає саме в Путіні.
Рютте звернув увагу на те, що саме російський диктатор готовий кинути на забій понад мільйон своїх людей, знаючи, що жодних успіх на полі бою все одно не досягне.
Також Рютте додав, що вітає зусилля американського лідера Дональда Трампа для завершення російської загарбницької війни.
