"Це жахливо". Генсек НАТО вказав на масштабний провал армії РФ

На переконання генсека НАТО Марка Рютте, саме російський диктатор Володимир Путін є головною причиною того, що загарбницька війна РФ проти України продовжується до цього дня. Він також наголосив, що Кремль не може визнати факт власної поразки.

Генсек НАТО публічно висміяв Путіна та армію РФ

Представники ЗМІ поцікавилися у Марка Рютте, чому так важко завершити російську війну, попри те, що на початку року були великі сподівання на мир.

Як вважає генсек Альянсу, головна проблема полягає саме в Путіні.

Рютте звернув увагу на те, що саме російський диктатор готовий кинути на забій понад мільйон своїх людей, знаючи, що жодних успіх на полі бою все одно не досягне.

Цього року він (Путін) досягнув лише дуже незначного прогресу — мінімальні територіальні здобутки, менше 1 % української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Марк Рютте Генсек НАТО

Також Рютте додав, що вітає зусилля американського лідера Дональда Трампа для завершення російської загарбницької війни.