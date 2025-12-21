"Це жахливо". Генсек НАТО вказав на масштабний провал армії РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це жахливо". Генсек НАТО вказав на масштабний провал армії РФ

Рютте публічно висміяв Путіна та армію РФ
Джерело:  Bild

На переконання генсека НАТО Марка Рютте, саме російський диктатор Володимир Путін є головною причиною того, що загарбницька війна РФ проти України продовжується до цього дня. Він також наголосив, що Кремль не може визнати факт власної поразки.

Головні тези:

  • Генсек НАТО зазначив, що армія РФ не досягла суттєвих успіхів у війні.
  • Однак навіть це не зупиняє російського диктатора.

Генсек НАТО публічно висміяв Путіна та армію РФ

Представники ЗМІ поцікавилися у Марка Рютте, чому так важко завершити російську війну, попри те, що на початку року були великі сподівання на мир.

Як вважає генсек Альянсу, головна проблема полягає саме в Путіні.

Рютте звернув увагу на те, що саме російський диктатор готовий кинути на забій понад мільйон своїх людей, знаючи, що жодних успіх на полі бою все одно не досягне.

Цього року він (Путін) досягнув лише дуже незначного прогресу — мінімальні територіальні здобутки, менше 1 % української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Також Рютте додав, що вітає зусилля американського лідера Дональда Трампа для завершення російської загарбницької війни.

Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів — і єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. Я дуже поважаю його за це, — наголосив генсек НАТО.

