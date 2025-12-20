Крах економіки РФ близько — заборгованість із виплати зарплати зросла утричі
Економіка
Крах економіки РФ близько — заборгованість із виплати зарплати зросла утричі

Служба зовнішньої розвідки України
економіка
У Росії заборгованість із виплати заробітної плати зросла утричі, а кількість скарг на затримки зарплат зросла на 60%, що свідчить про деградацію російської економіки.

Головні тези:

  • Заборгованість з виплати зарплати у РФ виросла утричі, досягаючи 2,2 млрд рублів на кінець жовтня.
  • Кількість скарг на затримки зарплат зросла на 60%, вказуючи на збільшення напруженості в економіці.
  • Кількість заяв про незаконні звільнення також зросла на 33%, що свідчить про загострення ситуації на ринку праці у РФ.

Заборгованість із виплати зарплати у РФ зросла утричі

Наприкінці 2025 року російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав.

За даними Роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік. Найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат — понад 26 тисяч випадків, що на 60% більше, ніж рік тому. Паралельно на 33% зросла кількість заяв про незаконні звільнення.

Заборгованість із виплати зарплати стала однією з ключових тенденцій року.

На кінець жовтня сумарні борги досягли 2,2 млрд рублів, збільшившись за місяць майже на 11%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року показник зріс утричі, що стало максимальним рівнем із серпня 2020 року.

