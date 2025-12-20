Крах економіки РФ близько — заборгованість із виплати зарплати зросла утричі

Наприкінці 2025 року російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав.

За даними Роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік. Найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат — понад 26 тисяч випадків, що на 60% більше, ніж рік тому. Паралельно на 33% зросла кількість заяв про незаконні звільнення.