Крах экономики РФ близок — задолженность по выплате зарплаты выросла в три раза
Категория
Экономика
Дата публикации

Крах экономики РФ близок — задолженность по выплате зарплаты выросла в три раза

Служба внешней разведки Украины
крах
Read in English
Читати українською

В России задолженность по выплате заработной платы выросла в три раза, а количество жалоб на задержки зарплат выросло на 60%, что свидетельствует о деградации российской экономики.

Главные тезисы

  • Задолженность по выплате зарплаты в РФ выросла в три раза, достигнув 2,2 млрд рублей к концу октября.
  • Увеличение жалоб на задержки зарплат на 60% говорит о деградации экономики России и нарастающей напряженности на рынке труда.
  • Количество обращений о незаконных увольнениях увеличилось на 33%, подчеркивая серьезность ситуации и недостаточную защиту трудовых прав граждан.

Задолженность по выплате зарплаты в РФ выросла в три раза

В конце 2025 г. российская экономика демонстрирует признаки системной напряженности, отражающейся в резком росте жалоб граждан на нарушение трудовых прав.

По данным Роструда, количество обращений к началу декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат — более 26 тысяч случаев, что на 60% больше года назад. Параллельно на 33% возросло количество заявлений о незаконных увольнениях.

Задолженность по выплате зарплаты стала одной из ключевых тенденций года.

К концу октября суммарные долги достигли 2,2 млрд рублей, увеличившись за месяц почти на 11%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос втрое, что стало максимальным уровнем с августа 2020 года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Крах российской космической отрасли — две корпорации оказались на грани банкротства
ЦПД
ракета
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Еще шаг к краху. Экономический рост России почти полностью остановился
ЦПД
Россия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Крах авиации. Россия масштабно сокращает расходы на гражданские вертолеты и самолеты
ЦПД
самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?