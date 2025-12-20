Крах экономики РФ близок — задолженность по выплате зарплаты выросла в три раза

В конце 2025 г. российская экономика демонстрирует признаки системной напряженности, отражающейся в резком росте жалоб граждан на нарушение трудовых прав.

По данным Роструда, количество обращений к началу декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат — более 26 тысяч случаев, что на 60% больше года назад. Параллельно на 33% возросло количество заявлений о незаконных увольнениях.