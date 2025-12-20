В России задолженность по выплате заработной платы выросла в три раза, а количество жалоб на задержки зарплат выросло на 60%, что свидетельствует о деградации российской экономики.
Главные тезисы
- Задолженность по выплате зарплаты в РФ выросла в три раза, достигнув 2,2 млрд рублей к концу октября.
- Увеличение жалоб на задержки зарплат на 60% говорит о деградации экономики России и нарастающей напряженности на рынке труда.
- Количество обращений о незаконных увольнениях увеличилось на 33%, подчеркивая серьезность ситуации и недостаточную защиту трудовых прав граждан.
Задолженность по выплате зарплаты в РФ выросла в три раза
В конце 2025 г. российская экономика демонстрирует признаки системной напряженности, отражающейся в резком росте жалоб граждан на нарушение трудовых прав.
По данным Роструда, количество обращений к началу декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом. Наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат — более 26 тысяч случаев, что на 60% больше года назад. Параллельно на 33% возросло количество заявлений о незаконных увольнениях.
Задолженность по выплате зарплаты стала одной из ключевых тенденций года.
