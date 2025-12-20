Скільки ще років Путін може воювати з Україною — підрахунок аналітиків

Згідно з даними CNN, країна-агресорка Росія уже відчуває негативні наслідки війни проти України — насамперед страждає економіка РФ. Попри це, у диктатора Володимира Путіна все ще є ресурси на 3-5 років активних бойових дій.

Путін може воювати ще довго

З прогнозом з цього приводу виступила Марія Снєгова — старша наукова співробітниця з питань Росії та Євразії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS):

Якщо подивитися на саму економіку, то вона не стане останньою краплею, яка переповнить чашу ворога. Це не катастрофа. Це можна контролювати. Поширити

Вона також озвучила прогноз, що економічна ситуація в Росії дає Путіну можливість продовжувати війну проти України ще щонайменше 3-5 років.

За словами Снєгової, що буде далі — наразі важко зрозуміти.

Експертка звернула увагу на те, що західні санкції не відбили у диктатора бажання воювати, хоча мали б це зробити.

Звідси випливає лише один висновок — вони були заслабкими та недостатніми.