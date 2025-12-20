"Реальний інструмент захисту". Зеленський підписав важливу угоду з Португалією
"Реальний інструмент захисту". Зеленський підписав важливу угоду з Португалією

Володимир Зеленський
Україна і Португалія будуть разом виробляти морські дрони
20 грудня глава держави Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.

Головні тези:

  • Морські дрони розглядаються як реальний інструмент захисту України.
  • Ця угода посилює співпрацю між країнами та підвищує рівень безпеки.

Україна і Португалія будуть разом виробляти морські дрони

Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні.

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що станом на сьогодні це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз.

Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що незабаром будуть конкретні результати.

І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони — це реальний інструмент захисту.

Український лідер публічно висловив вдячність Португалії за внесок у програму PURL — саме вона дає можливість Україні купувати американську зброю.

Володимир Зеленський нагадав, що офіційний Лісабон також підтримав спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки.

90 мільярдів євро для України — дуже відчутно. Дякую Луїшу Монтенегру за цей візит. Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури — українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

