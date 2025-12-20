"Реальний інструмент захисту". Зеленський підписав важливу угоду з Португалією

20 грудня глава держави Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.

Україна і Португалія будуть разом виробляти морські дрони

Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що станом на сьогодні це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз.

Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що незабаром будуть конкретні результати.

І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони — це реальний інструмент захисту. Поширити

Український лідер публічно висловив вдячність Португалії за внесок у програму PURL — саме вона дає можливість Україні купувати американську зброю.

Володимир Зеленський нагадав, що офіційний Лісабон також підтримав спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки.