"Реальний інструмент захисту". Зеленський підписав важливу угоду з Португалією

20 грудня глава держави Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.
Головні тези:
- Морські дрони розглядаються як реальний інструмент захисту України.
- Ця угода посилює співпрацю між країнами та підвищує рівень безпеки.
Україна і Португалія будуть разом виробляти морські дрони
Глава держави звертає увагу на те, що станом на сьогодні це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз.
Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що незабаром будуть конкретні результати.
Український лідер публічно висловив вдячність Португалії за внесок у програму PURL — саме вона дає можливість Україні купувати американську зброю.
Володимир Зеленський нагадав, що офіційний Лісабон також підтримав спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки.
