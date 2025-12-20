"Реальный инструмент защиты". Зеленский подписал важное соглашение с Португалией

20 декабря глава государства Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали соглашение о партнерстве по производству морских дронов.
Главные тезисы
- Морские дроны рассматриваются как реальный инструмент защиты Украины.
- Это соглашение ужесточает сотрудничество между странами и повышает уровень безопасности.
Украина и Португалия будут вместе производить морские дроны
Глава государства обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день это одно из наиболее перспективных направлений в оборонной работе сейчас.
Владимир Зеленский четко дал понять, что в скором времени будут конкретные результаты.
Украинский лидер публично выразил благодарность Португалии за вклад в программу PURL — именно она дает возможность Украине покупать американское оружие.
Владимир Зеленский напомнил, что официальный Лиссабон также поддержал общее европейское решение по финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы.
