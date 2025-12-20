"Реальный инструмент защиты". Зеленский подписал важное соглашение с Португалией
"Реальный инструмент защиты". Зеленский подписал важное соглашение с Португалией

Владимир Зеленский
Украина и Португалия будут вместе производить морские дроны
20 декабря глава государства Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали соглашение о партнерстве по производству морских дронов.

Главные тезисы

  • Морские дроны рассматриваются как реальный инструмент защиты Украины.
  • Это соглашение ужесточает сотрудничество между странами и повышает уровень безопасности.

Украина и Португалия будут вместе производить морские дроны

Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства по производству морских дронов. Подписали его вместе с Премьер-министром Португалии, который сегодня с первым визитом в Украину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день это одно из наиболее перспективных направлений в оборонной работе сейчас.

Владимир Зеленский четко дал понять, что в скором времени будут конкретные результаты.

И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны — реальный инструмент защиты.

Украинский лидер публично выразил благодарность Португалии за вклад в программу PURL — именно она дает возможность Украине покупать американское оружие.

Владимир Зеленский напомнил, что официальный Лиссабон также поддержал общее европейское решение по финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы.

90 миллиардов евро для Украины — очень ощутимо. Благодарю Луишу Монтенегру за этот визит. Благодарю Португалию за уважение и поддержку для украинского общества. И отдельно хочу отметить вклад в восстановление нашей образовательной инфраструктуры — украинских школ в Чернигове и Черкассах. Спасибо, Португалия.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

