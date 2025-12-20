"Беспрецедентный удар". Разведка Британии в восторге от новой операции СБУ
"Беспрецедентный удар". Разведка Британии в восторге от новой операции СБУ

Британская разведка проанализировала новую операцию СБУ
Разведка Министерства обороны Великобритании подробно проанализировала последствия удара беспилотными подводными аппаратами по российскому порту Новороссийска. Речь идет о подрыве вражеской субмарины класса "Варшавянка", организованном Службой безопасности Украины.

  • СБУ впервые в истории подорвала российскую подлодку дронами Sub Sea Baby.
  • Для этого пришлось прорвать многоуровневую оборону Новороссийска.

Британская разведка проанализировала новую операцию СБУ

Как уже упоминалось ранее, ночью 15 декабря СБУ нанесла "беспрецедентный удар беспилотным подводным аппаратом" по российской субмарине класса "Варшавянка".

Удачная операция была осуществлена на военно-морской базе в Новороссийске на востоке Черного моря.

Удар, совершенный с помощью дрона Sub Sea Baby, вероятно, нанес значительный ущерб подлодке, оставив ее не способной самостоятельно плавать или выполнять задачи. Эта подлодка является платформой, способной нести ракеты "Калибр", которая использовалась для ударов по целям в Украине, — сказано в анализе британских разведчиков.

Кроме того, указано, что по состоянию на 18 декабря пораженная подлодка все еще находилась в порту.

Что касается других вражеских судов, то они разошлись с военно-морской базы Новороссийска, чтобы не допустить еще больших потерь.

Успешный удар Украины, прорвавший многоуровневую оборону Новороссийска, наглядно демонстрирует стремительное развитие мастерства и возможностей морских сил Украины, в том числе в использовании беспилотных систем, — отмечает Минобороны Великобритании.

По убеждению британских разведчиков, эта операция СБУ может подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России.

