"Беспрецедентный удар". Разведка Британии в восторге от новой операции СБУ

Разведка Министерства обороны Великобритании подробно проанализировала последствия удара беспилотными подводными аппаратами по российскому порту Новороссийска. Речь идет о подрыве вражеской субмарины класса "Варшавянка", организованном Службой безопасности Украины.
Главные тезисы
- СБУ впервые в истории подорвала российскую подлодку дронами Sub Sea Baby.
- Для этого пришлось прорвать многоуровневую оборону Новороссийска.
Британская разведка проанализировала новую операцию СБУ
Как уже упоминалось ранее, ночью 15 декабря СБУ нанесла "беспрецедентный удар беспилотным подводным аппаратом" по российской субмарине класса "Варшавянка".
Удачная операция была осуществлена на военно-морской базе в Новороссийске на востоке Черного моря.
Кроме того, указано, что по состоянию на 18 декабря пораженная подлодка все еще находилась в порту.
Что касается других вражеских судов, то они разошлись с военно-морской базы Новороссийска, чтобы не допустить еще больших потерь.
По убеждению британских разведчиков, эта операция СБУ может подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-