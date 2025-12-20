"Положительные сигналы". В НАТО успокоили Украину после разворота Чехии

Руководство НАТО склоняется к мнению, что Чехия все-таки продолжит инициативу по поставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины, несмотря на недавние тревожные заявления чешского премьер-министра Андрея Бабиша по этому поводу.

"Снарядная инициатива" будет работать дальше

Новоизбранный премьер Чехии Андрей Бабиш четко дал понять, что планирует сократить военную помощь Украине из государственного бюджета.

Кроме того, он прогнозирует, что его правительство может прекратить программу поставок боеприпасов ВСУ, которая реализовывалась под наблюдением официальной Праги.

На этом фоне Бабиш начал врать, что программа непрозрачная и очень дорогая.

Однако президент Чехии Петер Павел выступает за ее продолжение, поэтому финальное решение властей страны пока не принято.

С заявлением по этому поводу выступил заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер в штабе миссии в Висбадене:

У меня нет окончательного подтверждения (относительно того, будет ли инициатива) продолжена, но из Праги поступают некоторые положительные сигналы. Поделиться

Келлер озвучил предположение, что Чехия не будет больше финансировать эту инициативу, как это было в ограниченной степени в прошлом, однако другие союзники Украины настроены работать дальше в этом направлении.