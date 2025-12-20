"Положительные сигналы". В НАТО успокоили Украину после разворота Чехии
Категория
Украина
Дата публикации

"Положительные сигналы". В НАТО успокоили Украину после разворота Чехии

"Снарядная инициатива" будет работать дальше
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Руководство НАТО склоняется к мнению, что Чехия все-таки продолжит инициативу по поставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины, несмотря на недавние тревожные заявления чешского премьер-министра Андрея Бабиша по этому поводу.

Главные тезисы

  • Президент Чехии поддерживает продолжение программы поставок боеприпасов для ВСУ.
  • Однако финальное решение страны на этот счет пока не принято.

"Снарядная инициатива" будет работать дальше

Новоизбранный премьер Чехии Андрей Бабиш четко дал понять, что планирует сократить военную помощь Украине из государственного бюджета.

Кроме того, он прогнозирует, что его правительство может прекратить программу поставок боеприпасов ВСУ, которая реализовывалась под наблюдением официальной Праги.

На этом фоне Бабиш начал врать, что программа непрозрачная и очень дорогая.

Однако президент Чехии Петер Павел выступает за ее продолжение, поэтому финальное решение властей страны пока не принято.

С заявлением по этому поводу выступил заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер в штабе миссии в Висбадене:

У меня нет окончательного подтверждения (относительно того, будет ли инициатива) продолжена, но из Праги поступают некоторые положительные сигналы.

Келлер озвучил предположение, что Чехия не будет больше финансировать эту инициативу, как это было в ограниченной степени в прошлом, однако другие союзники Украины настроены работать дальше в этом направлении.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Плохая новость для России". Навроцкий озвучил предупреждение Путину
Украина и Польша усиливают свои отношения
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда РФ может начать войну против стран Балтии — Буданов назвал год
Буданов предупредил о планах Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Война неизбежна". НАТО накрыла волна паники из-за планов Путина
армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?