"Позитивні сигнали". У НАТО заспокоїли Україну після розвороту Чехії
Україна
"Позитивні сигнали". У НАТО заспокоїли Україну після розвороту Чехії

“Снарядна ініціатива” буде працювати далі
Джерело:  Reuters

Керівництво НАТО схиляється до думки, що Чехія все-таки продовжить ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України, попри нещодавні тривожні заяви чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша з цього приводу.

Головні тези:

  • Президент Чехії підтримує продовження програми постачання боєприпасів для ЗСУ.
  • Однак фінальне рішення країни з цього приводу поки не ухвалене.

“Снарядна ініціатива” буде працювати далі

Новообраний прем'єр Чехії Андрей Бабіш чітко дав зрозуміти, що планує скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету.

Окрім того, він прогнозує, що його уряд може припинити програму постачання боєприпасів ЗСУ, яка реалізовувалася під наглядом офіційної Праги.

На цьому тлі Бабіш почав брехати, що програма є непрозорою і надто дорогою.

Однак президент Чехії Петер Павел виступає за її продовження, тому фінальне рішення влади країни поки не ухвалене.

З заявою з цього приводу виступив заступник командувача Місії НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер у штабі місії у Вісбадені:

Я не маю остаточного підтвердження (щодо того, чи) ініціатива буде продовжена, але з Праги надходять деякі позитивні сигнали.

Келлер озвучив припущення, що Чехія більше не фінансуватиме цю ініціативу, як це було в обмеженій мірі в минулому, однак інші союзники України налаштовані працювати далі в цьому напрямку.

