"Позитивні сигнали". У НАТО заспокоїли Україну після розвороту Чехії

Керівництво НАТО схиляється до думки, що Чехія все-таки продовжить ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України, попри нещодавні тривожні заяви чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша з цього приводу.
Головні тези:
- Президент Чехії підтримує продовження програми постачання боєприпасів для ЗСУ.
- Однак фінальне рішення країни з цього приводу поки не ухвалене.
“Снарядна ініціатива” буде працювати далі
Новообраний прем'єр Чехії Андрей Бабіш чітко дав зрозуміти, що планує скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету.
Окрім того, він прогнозує, що його уряд може припинити програму постачання боєприпасів ЗСУ, яка реалізовувалася під наглядом офіційної Праги.
На цьому тлі Бабіш почав брехати, що програма є непрозорою і надто дорогою.
Однак президент Чехії Петер Павел виступає за її продовження, тому фінальне рішення влади країни поки не ухвалене.
З заявою з цього приводу виступив заступник командувача Місії НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер у штабі місії у Вісбадені:
Келлер озвучив припущення, що Чехія більше не фінансуватиме цю ініціативу, як це було в обмеженій мірі в минулому, однак інші союзники України налаштовані працювати далі в цьому напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-