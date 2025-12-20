"Безпрецедентний удар". Розвідка Британії у захваті від нової операції СБУ

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії детально проаналізувала наслідки удару безпілотними підводними апаратами по російському порту Новоросійська. Йдеться про підрив ворожої субмарини класу "Варшавʼянка", який влаштувала Служба безпеки України.
Головні тези:
- СБУ вперше в історії підірвала російський підводний човен дронами Sub Sea Baby.
- Для цього довелося прорвати багаторівневу оборону Новоросійська.
Британська розвідка проаналізувала нову операцію СБУ
Як уже згадувалося раніше, вночі 15 грудня СБУ здійснила "безпрецедентний удар безпілотним підводним апаратом" по російській субмарині класу "Варшавʼянка".
Успішна операція була здійснена на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.
Окрім того, наголошується, що станом на 18 грудня уражений підводний човен все ще перебував у порту.
Що стосується інших ворожих суден, то вони розійшлися з військово-морської бази Новоросійськ, щоб не допустити ще більших втрат.
На переконання британських розвідників, ця операція СБУ може суттєво підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії.
