"Безпрецедентний удар". Розвідка Британії у захваті від нової операції СБУ

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії детально проаналізувала наслідки удару безпілотними підводними апаратами по російському порту Новоросійська. Йдеться про підрив ворожої субмарини класу "Варшавʼянка", який влаштувала Служба безпеки України.

Британська розвідка проаналізувала нову операцію СБУ

Як уже згадувалося раніше, вночі 15 грудня СБУ здійснила "безпрецедентний удар безпілотним підводним апаратом" по російській субмарині класу "Варшавʼянка".

Успішна операція була здійснена на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.

Удар, здійснений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати завдання. Цей підводний човен є платформою, здатної нести ракети "Калібр", яка використовувалася для ударів по цілях в Україні, — мовиться в аналізі британських розвідників. Поширити

Окрім того, наголошується, що станом на 18 грудня уражений підводний човен все ще перебував у порту.

Що стосується інших ворожих суден, то вони розійшлися з військово-морської бази Новоросійськ, щоб не допустити ще більших втрат.

Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем, — наголошує Міноборони Великої Британії. Поширити

На переконання британських розвідників, ця операція СБУ може суттєво підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії.