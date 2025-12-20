"Безпрецедентний удар". Розвідка Британії у захваті від нової операції СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Безпрецедентний удар". Розвідка Британії у захваті від нової операції СБУ

Міноборони Британії
Британська розвідка проаналізувала нову операцію СБУ
Read in English

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії детально проаналізувала наслідки удару безпілотними підводними апаратами по російському порту Новоросійська. Йдеться про підрив ворожої субмарини класу "Варшавʼянка", який влаштувала Служба безпеки України.

Головні тези:

  • СБУ вперше в історії підірвала російський підводний човен дронами Sub Sea Baby. 
  • Для цього довелося прорвати багаторівневу оборону Новоросійська.

Британська розвідка проаналізувала нову операцію СБУ

Як уже згадувалося раніше, вночі 15 грудня СБУ здійснила "безпрецедентний удар безпілотним підводним апаратом" по російській субмарині класу "Варшавʼянка".

Успішна операція була здійснена на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.

Удар, здійснений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати завдання. Цей підводний човен є платформою, здатної нести ракети "Калібр", яка використовувалася для ударів по цілях в Україні, — мовиться в аналізі британських розвідників.

Окрім того, наголошується, що станом на 18 грудня уражений підводний човен все ще перебував у порту.

Що стосується інших ворожих суден, то вони розійшлися з військово-морської бази Новоросійськ, щоб не допустити ще більших втрат.

Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем, — наголошує Міноборони Великої Британії.

На переконання британських розвідників, ця операція СБУ може суттєво підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вигадав вимогу, щоб не було "жодних нових СВО"
"прямої лінії" Путіна, російська служба ВВС Пряма мова: "Не буде жодних нових СВО, якщо ви будете ставитися до нас з повагою і дотримуватися наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших". Деталі: Він також згадав нібито роз
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Війна неминуча". НАТО накрила хвиля паніки через плани Путіна
Європу може охопити ще масштабніша війна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Позитивні сигнали". У НАТО заспокоїли Україну після розвороту Чехії
“Снарядна ініціатива” буде працювати далі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?