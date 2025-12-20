Анонімні джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони повідомляють, що у країні-агресорці вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Це стало результатом нової спецоперації українських розвідників, хоча влада Волгоградської області РФ почала одразу вигадувати, що сталося загадкове "просідання ґрунту".
Головні тези:
- Через атакований газогін Росія щорічно імпортувала до 12 млрд куб м газу на рік.
- ГУР іронічно попереджує, що геологічні процеси на території РФ мають тенденцію до подальшого розвитку.
Нова успішна спецоперація ГУР — перші подробиці
Російська влада одразу почала вигадувати, що багатокілометрова труба радянських часів, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння.
Що важливо розуміти, це сталося поблизу населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області.
Окрім того, наголошується, що до місця аварії екстрено прибули автомобілі екстрених та спеціальних служб.
Що важливо розуміти, газогін "Центральна Азія-Центр" — це ключовий елемент системи, через яку РФ роками імпортувала до 12 млрд куб м газу на рік.
Останні 4 роки країна-агресорка використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть купувала газ у Казахстану та Узбекистану для покриття локальних дефіцитів.
