ГУР вывело из строя магистральный газопровод в России — инсайдеры
ГУР вывело из строя магистральный газопровод в России — инсайдеры

Новая успешная спецоперация ГУР — первые подробности
Читати українською
Источник:  УНИАН

Анонимные источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны сообщают, что в стране-агрессорке вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это стало результатом новой спецоперации украинских разведчиков, хотя власти Волгоградской области РФ начали сразу выдумывать, что произошло загадочное "проседание почвы".

Главные тезисы

  • Через атакованный газопровода Россия ежегодно импортировала до 12 млрд куб м газа в год.
  • ГУР иронично предупреждает, что геологические процессы на территории РФ имеют тенденцию к дальнейшему развитию.

Новая успешная спецоперация ГУР — первые подробности

Российские власти сразу начали придумывать, что многокилометровая труба советских времен, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения.

Что важно понимать, это произошло вблизи населённого пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области.

Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами, — заявил инсайдер ГУР украинским журналистам.

Фото: unian.ua

Кроме того, указано, что к месту аварии экстренно прибыли автомобили экстренных и специальных служб.

Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то избирательно проседает под стратегической газовой инфраструктурой, — отмечает анонимный источник.

Что важно понимать, газопровод "Центральная Азия-Центр" — это ключевой элемент системы, через которую РФ годами импортировала до 12 млрд куб м газа в год.

Последние четыре года страна-агрессорка использовала эту трубу в реверсных схемах и даже покупала газ у Казахстана и Узбекистана для покрытия локальных дефицитов.

