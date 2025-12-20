Анонимные источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны сообщают, что в стране-агрессорке вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это стало результатом новой спецоперации украинских разведчиков, хотя власти Волгоградской области РФ начали сразу выдумывать, что произошло загадочное "проседание почвы".
Главные тезисы
- Через атакованный газопровода Россия ежегодно импортировала до 12 млрд куб м газа в год.
- ГУР иронично предупреждает, что геологические процессы на территории РФ имеют тенденцию к дальнейшему развитию.
Новая успешная спецоперация ГУР — первые подробности
Российские власти сразу начали придумывать, что многокилометровая труба советских времен, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения.
Что важно понимать, это произошло вблизи населённого пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области.
Кроме того, указано, что к месту аварии экстренно прибыли автомобили экстренных и специальных служб.
Что важно понимать, газопровод "Центральная Азия-Центр" — это ключевой элемент системы, через которую РФ годами импортировала до 12 млрд куб м газа в год.
Последние четыре года страна-агрессорка использовала эту трубу в реверсных схемах и даже покупала газ у Казахстана и Узбекистана для покрытия локальных дефицитов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-