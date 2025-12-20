СБС наголову разбили бронетехнику оккупантов при штурме на Донецком направлении — видео
СБС наголову разбили бронетехнику оккупантов при штурме на Донецком направлении — видео

Операторы 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" лишили пехотные группы оккупантов прикрытия.

Главные тезисы

  • Операторы Сил беспилотных систем нейтрализировали бронетехнику оккупантов, прекратив штурм на Донецком направлении.
  • Были уничтожены вражеские танки, танковый мостоукладчик и бронемашина, обеспечивавшие продвижение вражеских пехотных групп.
  • Действия 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" ослабили наступательный потенциал противника и обеспечили тактическое преимущество Силам обороны.

СБС остановили российский штурм на Донецком направлении

Операторы сил беспилотных систем остановили штурмовые действия россиян на Донецком направлении. Были уничтожены вражеские танки, танковый мостоукладчик и бронемашина. Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВС Украины.

Отмечается, что операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, поразив танки, бронированные машины и танковый мостоукладчик МТУ-20, который должен обеспечить продвижение этих танков и бронемашин в направлении позиций Сил обороны.

В ССС подчеркнули, что это лишило пехотные группы оккупантов прикрытия.

Системная работа 427-го ОПБпс "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.

В СБС напомнили, что МТУ-20 является советским танковым мостоукладчиком, разработанным на базе танка Т-55. Он предназначен для быстрой установки однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн из-за препятствий шириной до 18 метров.

