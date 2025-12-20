СБС наголову разбили бронетехнику оккупантов при штурме на Донецком направлении — видео

Операторы 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" лишили пехотные группы оккупантов прикрытия.
Главные тезисы
- Операторы Сил беспилотных систем нейтрализировали бронетехнику оккупантов, прекратив штурм на Донецком направлении.
- Были уничтожены вражеские танки, танковый мостоукладчик и бронемашина, обеспечивавшие продвижение вражеских пехотных групп.
- Действия 427-го отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" ослабили наступательный потенциал противника и обеспечили тактическое преимущество Силам обороны.
СБС остановили российский штурм на Донецком направлении
Операторы сил беспилотных систем остановили штурмовые действия россиян на Донецком направлении. Были уничтожены вражеские танки, танковый мостоукладчик и бронемашина. Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВС Украины.
В ССС подчеркнули, что это лишило пехотные группы оккупантов прикрытия.
Системная работа 427-го ОПБпс "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.
В СБС напомнили, что МТУ-20 является советским танковым мостоукладчиком, разработанным на базе танка Т-55. Он предназначен для быстрой установки однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн из-за препятствий шириной до 18 метров.
