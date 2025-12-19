Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 окупантов.
Главные тезисы
- В декабре силы беспилотных систем уничтожили почти в полтора раза больше оккупантов, чем в ноябре. Среднесуточный показатель составил 415 человек.
- На Добропольском направлении за месяц уничтожено около 11 тысяч человек из противника.
- Командующий планирует увеличить удельный вес уничтожаемой живой силы до 50% путем расширения численности сил беспилотных систем.
Бровди отчитывался по поводу уничтоженных ССС в декабре оккупантов РФ
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
По его словам, больше всего врагов в декабре уничтожено на Добропольском направлении — 2580.
А рекорд был установлен 11 декабря — 579 "червей" в сутки.
Всего за декабрь ССС уничтожат под 11 тысяч личного состава противника, спрогнозировал Мадяр.
Роберт Бровди подчеркнул, что с первого дня создания Группировки СБС приоритетом целей определена именно живая сила противника и вражеских пилотов, а результаты подтверждают это.
Общая численность верифицированной в военной системе осведомленности Дельта отпетой или растерзанной живой силы противника Птицами СБС за 6,5 месяцев составила 45 701 червь — три армейских корпуса червей, полный штурмовой состав 15 вражеских бригад или 91 баталь. Совершено 780 тысяч боевых вылетов, отработано более 150 000 враждебных целей.
По словам Мадяра, сейчас удельный вес живой силы противника составляет ровно 30% от пораженных группировкой целей. Цель — увеличить этот показатель до 50%. Но для этого нужно реализовать планы увеличения численности сил беспилотных систем с 2 до 5% от общей численности украинской армии, подчеркнул командующий СБС.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-