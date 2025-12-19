Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 окупантов.

Бровди отчитывался по поводу уничтоженных ССС в декабре оккупантов РФ

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

7500 за 19 суток декабря — имеющие значение цифры. Плюс 43,7% — прирост уничтожения живой силы противника Птицами ССС в декабре по отношению к аналогичному периоду ноября (7500 существ по состоянию на 12:00 19 декабря против 5217 "червей" на 19 ноября) и в 2,7 раза больше, чем в июне (2789 "тушек"). Рост 269% за 6 месяцев. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС

По его словам, больше всего врагов в декабре уничтожено на Добропольском направлении — 2580.

Командующий СБС также сообщил, что среднесуточное количество уничтоженных оккупантов в декабре составило 405 человек. Поделиться

А рекорд был установлен 11 декабря — 579 "червей" в сутки.

Всего за декабрь ССС уничтожат под 11 тысяч личного состава противника, спрогнозировал Мадяр.

Роберт Бровди подчеркнул, что с первого дня создания Группировки СБС приоритетом целей определена именно живая сила противника и вражеских пилотов, а результаты подтверждают это.

Общая численность верифицированной в военной системе осведомленности Дельта отпетой или растерзанной живой силы противника Птицами СБС за 6,5 месяцев составила 45 701 червь — три армейских корпуса червей, полный штурмовой состав 15 вражеских бригад или 91 баталь. Совершено 780 тысяч боевых вылетов, отработано более 150 000 враждебных целей.

По словам Мадяра, сейчас удельный вес живой силы противника составляет ровно 30% от пораженных группировкой целей. Цель — увеличить этот показатель до 50%. Но для этого нужно реализовать планы увеличения численности сил беспилотных систем с 2 до 5% от общей численности украинской армии, подчеркнул командующий СБС.