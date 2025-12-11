Командующий СБС Бровди подтвердил поражение российских химзаводов "Акрон" и "Дорогобуж"

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди отчитывался об успешном поражении химических заводов "Акрон" и "Дорогобуж" в России.
Главные тезисы
- Командующий СБС Бровди подтвердил успешное поражение российских химзаводов “Акрон” и “Дорогобуж”.
- Химические фабрики производили базовые компоненты для взрывчатых веществ, предназначенных для военных целей.
- Операция, проведенная в ночь на 11 декабря, затронула критическую военную инфраструктуру, включая объекты важности для обороны страны.
"Бавовна" на российских химзаводах: что известно
"Визит вежливости" нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с Птицами подразделения ГРАФ Сил Беспилотных Систем, отметил Бровди.
Птицы ССС ночью 11 декабря "прикурили" химзаводы на болотах:
Химзавод "Акрон" (Великий Новгород, РФ). Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, в базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах хробячей армии.
Химзавод «Дорогобуж» (ДОРОГОбуж, Смоленская обл., РФ). Производство азотной кислоты, аммиака, нитроаминофоска, аммиачной селитры и другого химлайна для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ в интересах армии оккупанта.
