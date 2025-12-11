Командующий СБС Бровди подтвердил поражение российских химзаводов "Акрон" и "Дорогобуж"
Проиcшествия
Командующий СБС Бровди подтвердил поражение российских химзаводов "Акрон" и "Дорогобуж"

Бровди
Источник:  online.ua

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди отчитывался об успешном поражении химических заводов "Акрон" и "Дорогобуж" в России.

  • Командующий СБС Бровди подтвердил успешное поражение российских химзаводов “Акрон” и “Дорогобуж”.
  • Химические фабрики производили базовые компоненты для взрывчатых веществ, предназначенных для военных целей.
  • Операция, проведенная в ночь на 11 декабря, затронула критическую военную инфраструктуру, включая объекты важности для обороны страны.

"Бавовна" на российских химзаводах: что известно

"Визит вежливости" нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с Птицами подразделения ГРАФ Сил Беспилотных Систем, отметил Бровди.

Птицы ССС ночью 11 декабря "прикурили" химзаводы на болотах:

  • Химзавод "Акрон" (Великий Новгород, РФ). Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, в базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах хробячей армии.

  • Химзавод «Дорогобуж» (ДОРОГОбуж, Смоленская обл., РФ). Производство азотной кислоты, аммиака, нитроаминофоска, аммиачной селитры и другого химлайна для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ в интересах армии оккупанта.

Досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на болотах, в том числе одной из наливаек-НПЗ.

