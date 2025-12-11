Командувач СБС Бровді підтвердив ураження російських хімзаводів "Акрон" і "Дорогобуж"
Командувач СБС Бровді підтвердив ураження російських хімзаводів "Акрон" і "Дорогобуж"

Мадяр
Read in English
Джерело:  online.ua

Командувач Силами безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді звітував про успішне ураження хімічних заводів “Акрон” і “Дорогобуж” у Росії.

Головні тези:

  • Війська безпілотних систем завдали ураження російським хімзаводам “Акрон” і “Дорогобуж”.
  • Хімічні заводи виробляли базові компоненти для виготовлення вибухових речовин.
  • Операція відбулася у ніч на 11 грудня і стосувалася критичної військової інфраструктури.

“Бавовна” на російських хімзаводах: що відомо

“Візит ввічливості” завдано Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) сумісно з Птахами підрозділу «ГРАФ» Сил Безпілотних Систем, зазначив Бровді.

Птахи СБС вночі 11 грудня “прикурили” хімзаводи на болотах:

  • Хімзавод «Акрон» (Великий Новгород, РФ). Азотна кислота, аміак та аміачна селітра, в-во базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах хробачої армії.

  • Хімзавод «Дорогобуж» (ДОРОГОбуж, Смоленська обл., РФ). Виробництво азотної кислоти, аміаку, нітроамінофоску, аміачної селітри та іншого хімлайна для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин в інтересах армії окупанта.

Дісталося цієї ночі і іншим обʼєктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема одній з наливайок-НПЗ.

