Командувач СБС Бровді підтвердив ураження російських хімзаводів "Акрон" і "Дорогобуж"

Командувач Силами безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді звітував про успішне ураження хімічних заводів “Акрон” і “Дорогобуж” у Росії.
Головні тези:
- Війська безпілотних систем завдали ураження російським хімзаводам “Акрон” і “Дорогобуж”.
- Хімічні заводи виробляли базові компоненти для виготовлення вибухових речовин.
- Операція відбулася у ніч на 11 грудня і стосувалася критичної військової інфраструктури.
“Бавовна” на російських хімзаводах: що відомо
“Візит ввічливості” завдано Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) сумісно з Птахами підрозділу «ГРАФ» Сил Безпілотних Систем, зазначив Бровді.
Птахи СБС вночі 11 грудня “прикурили” хімзаводи на болотах:
Хімзавод «Акрон» (Великий Новгород, РФ). Азотна кислота, аміак та аміачна селітра, в-во базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах хробачої армії.
Хімзавод «Дорогобуж» (ДОРОГОбуж, Смоленська обл., РФ). Виробництво азотної кислоти, аміаку, нітроамінофоску, аміачної селітри та іншого хімлайна для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин в інтересах армії окупанта.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-