Командувач СБС Бровді оприлюднив відео ударів по Рязанському НПЗ і Алчевському меткомбінату
Командувач СБС Бровді оприлюднив відео ударів по Рязанському НПЗ і Алчевському меткомбінату

НПЗ
Джерело:  online.ua

Сили безпілотних систем у ніч на 6 грудня завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем завдали ударів по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату в ніч на 6 грудня.
  • Командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді опублікував відео ударів, виконаних українськими дронами.

“Мадяр” показав відео ударів СБС по Рязанському НПЗ і Алчевскому меткомбінату

Про це повідомляє Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Зокрема, "Мадяр" опублікував відео "глибокого проникнення" у виконанні "Птахів СБС".

Рязанський НПЗ. Ту "наливайку" ще раз прикурили "Птахи" 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахів Мадяра" і колег із ГУР.

Роберт “Мадяр” Бровді

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач СБС

Також було уражено Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області, на якому виробляють корпуси для російських снарядів.

Зазначимо, за час повномасштабної війни Рязанський НПЗ уже вдев'яте став об'єктом атаки. Цей один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, він розташований на відстані близько 500 км від України.

Алчевський металургійний комбінат розташований у місті Алчевськ Луганської області, яке окуповане з 2014 року.

