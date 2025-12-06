Командувач СБС Бровді оприлюднив відео ударів по Рязанському НПЗ і Алчевському меткомбінату

Сили безпілотних систем у ніч на 6 грудня завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

“Мадяр” показав відео ударів СБС по Рязанському НПЗ і Алчевскому меткомбінату

Про це повідомляє Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Зокрема, "Мадяр" опублікував відео "глибокого проникнення" у виконанні "Птахів СБС".

Рязанський НПЗ. Ту "наливайку" ще раз прикурили "Птахи" 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахів Мадяра" і колег із ГУР. Роберт “Мадяр” Бровді Командувач СБС

Також було уражено Алчевський металургійний комбінат на окупованій частині Луганської області, на якому виробляють корпуси для російських снарядів.

Зазначимо, за час повномасштабної війни Рязанський НПЗ уже вдев'яте став об'єктом атаки. Цей один із найбільших нафтопереробних заводів РФ, він розташований на відстані близько 500 км від України.