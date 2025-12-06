Командующий СБС Бровди обнародовал видео ударов по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату

Силы беспилотных систем в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и в очередной раз Рязанский НПЗ.
Главные тезисы
- В ночь на 6 декабря украинские дроны успешно нанесли удары по Рязанскому НПЗ и Алчевскому металлургическому комбинату.
- Роберт “Мадьяр” Бровди, командующий СБС, опубликовал видео ударов, демонстрирующее 'глубокое проникновение' украинских дронов.
"Мадьяр" показал видео ударов СБС по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату
Об этом сообщает Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.
В частности, "Мадяр" опубликовал видео "глубокого проникновения" в исполнении "Птиц СБС".
Также был поражен Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области, где производят корпуса для российских снарядов.
Отметим, за время полномасштабной войны Рязанский НПЗ уже в девятый раз стал объектом атаки. Этот один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, расположен на расстоянии около 500 км от Украины.
Алчевский металлургический комбинат расположен в городе Алчевске Луганской области, который оккупирован с 2014 года.
