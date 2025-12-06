Командующий СБС Бровди обнародовал видео ударов по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату

Силы беспилотных систем в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и в очередной раз Рязанский НПЗ.

"Мадьяр" показал видео ударов СБС по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату

Об этом сообщает Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

В частности, "Мадяр" опубликовал видео "глубокого проникновения" в исполнении "Птиц СБС".

Рязанский НПЗ. Ту "наливайку" еще раз прикурили "Птицы" 1 отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птиц Мадяра" и коллег из ГУР. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС

Также был поражен Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области, где производят корпуса для российских снарядов.

Отметим, за время полномасштабной войны Рязанский НПЗ уже в девятый раз стал объектом атаки. Этот один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, расположен на расстоянии около 500 км от Украины.