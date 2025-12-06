Командующий СБС Бровди обнародовал видео ударов по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Командующий СБС Бровди обнародовал видео ударов по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату

НПЗ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Силы беспилотных систем в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и в очередной раз Рязанский НПЗ.

Главные тезисы

  • В ночь на 6 декабря украинские дроны успешно нанесли удары по Рязанскому НПЗ и Алчевскому металлургическому комбинату.
  • Роберт “Мадьяр” Бровди, командующий СБС, опубликовал видео ударов, демонстрирующее 'глубокое проникновение' украинских дронов.

"Мадьяр" показал видео ударов СБС по Рязанскому НПЗ и Алчевскому меткомбинату

Об этом сообщает Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

В частности, "Мадяр" опубликовал видео "глубокого проникновения" в исполнении "Птиц СБС".

Рязанский НПЗ. Ту "наливайку" еще раз прикурили "Птицы" 1 отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птиц Мадяра" и коллег из ГУР.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий СБС

Также был поражен Алчевский металлургический комбинат на оккупированной части Луганской области, где производят корпуса для российских снарядов.

Отметим, за время полномасштабной войны Рязанский НПЗ уже в девятый раз стал объектом атаки. Этот один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, расположен на расстоянии около 500 км от Украины.

Алчевский металлургический комбинат расположен в городе Алчевске Луганской области, который оккупирован с 2014 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий СБС Бровди "Мадяр" предупреждает украинцев о масштабировании дроновых атак РФ
Мадяр
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий СБС Бровди подтвердил удар по Белгородской дамбе — последствия
Мадяр
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС во взаимодействии с ГУР поразили три российские системы ПВО — видео
Силы беспилотных систем
Тор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?