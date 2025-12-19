Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Бровді звітував щодо знищених СБС у грудні окупантів РФ

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

7500 за 19 діб грудня — цифри, що мають значення. Плюс 43,7% — приріст знищення живої сили противника Птахами СБС у грудні відносно аналогічного періоду листопада (7500 істот станом на 12:00 19 грудня проти 5217 "хробаків" на 19 листопада) та у 2,7 раза більше, ніж у червні (2787 "тушок" на 19 червня). Ріст 269% за 6 місяців". Роберт "Мадяр" Бровді Командувач СБС

За його словами, найбільше ворогів у грудні знищено на Добропільському напрямку — 2580.

Командувач СБС також повідомив, що середньодобова кількість знищених окупантів у грудні становила 405 осіб.

А рекорд було встановлено 11 грудня — 579 "хробаків" на добу.

Загалом за грудень СБС знищать під 11 тисяч особового складу противника, спрогнозував Мадяр.

Роберт Бровді наголосив, що з першого дня створення Угруповання СБС пріоритетом цілей визначено саме живу силу противника і ворожих пілотів, а результати підтверджують це.

Загальна чисельність верифікованої у військовій системі обізнаності Дельта відспіваної чи пошматованої живої сили противника Птахами СБС за 6,5 місяців склала 45 701 хробак — три армійські корпуси хробаків, повний штурмовий склад 15 ворожих бригад або 91 батальйон. Здійснено 780 тисяч бойових вильотів, відпрацьовано понад 150 000 ворожих цілей.

За словами Мадяра, наразі питома вага живої сили противника складає рівно 30% від уражених Угрупованням цілей. Мета — збільшити цей показник до 50%. Але для цього треба реалізувати плани збільшення чисельності Сил безпілотних систем з 2 до 5% від загальної чисельності української армії, наголосив командувач СБС.