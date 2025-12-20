СБС вщент розбили бронетехніку окупантів при штурмі на Донецькому напрямку — відео

Оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" позбавили піхотні групи окупантів прикриття.
Головні тези:
- Оператори СБС успішно припинили штурм на Донецькому напрямку після нейтралізації бронетехніки окупантів.
- Силами безпілотних систем розбито російський танковий мостоукладач та танки, що забезпечували просування ворожих піхотних груп.
СБС зупинили російський штурм на Донецькому напрямку
Оператори Сил безпілотних систем зупинили штурмові дії росіян на Донецькому напрямку. Було знищено ворожі танки, танковий мостоукладач і бронемашини. Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗС України.
У СБС підкреслили, що це позбавило піхотні групи окупантів прикриття.
Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на певних ділянках фронту.
У СБС нагадали, що МТУ-20 є радянським танковим мостоукладачем, розробленим на базі танка Т-55. Він призначений для швидкого встановлення однопрогонового металевого мосту вантажопідйомністю 50 тонн через перешкоди шириною до 18 метрів.
