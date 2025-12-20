СБС вщент розбили бронетехніку окупантів при штурмі на Донецькому напрямку — відео

СБС зупинили російський штурм на Донецькому напрямку

Оператори Сил безпілотних систем зупинили штурмові дії росіян на Донецькому напрямку. Було знищено ворожі танки, танковий мостоукладач і бронемашини. Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗС України.

Зазначається, що оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, вразивши танки, броньовані машини та танковий мостоукладчик МТУ-20, який мав забезпечити просування цих танків та бронемашин у напрямку позицій Сил оборони. Поширити

У СБС підкреслили, що це позбавило піхотні групи окупантів прикриття.

Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на певних ділянках фронту.

У СБС нагадали, що МТУ-20 є радянським танковим мостоукладачем, розробленим на базі танка Т-55. Він призначений для швидкого встановлення однопрогонового металевого мосту вантажопідйомністю 50 тонн через перешкоди шириною до 18 метрів.