Сколько еще лет Путин может воевать с Украиной — подсчет аналитиков

Согласно данным CNN, страна-агрессорка Россия уже ощущает негативные последствия войны против Украины — в первую очередь страдает экономика РФ. Тем не менее, у диктатора Владимира Путина все еще есть ресурсы на 3-5 лет активных боевых действий.
Главные тезисы
- Российские власти заканчивают войны, когда сталкиваются со значительным экономическим спадом.
- Однако об этом пока речь не идет, ведь санкции Запада оказались слабыми.
Путин может воевать еще долго
С прогнозом по этому поводу выступила Мария Снегова — старшая научная сотрудница по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS):
Она также озвучила прогноз, что экономическая ситуация в России дает Путину возможность продолжать войну против Украины еще не менее 3-5 лет.
По словам Снеговой, что будет дальше — трудно понять.
Эксперт обратила внимание на то, что западные санкции не отбили у диктатора желание воевать, хотя должны были это сделать.
Отсюда следует только один вывод — они были слабыми и недостаточными.
