Сколько еще лет Путин может воевать с Украиной — подсчет аналитиков
Сколько еще лет Путин может воевать с Украиной — подсчет аналитиков

Путин может воевать еще долго
Читати українською
Источник:  CNN

Согласно данным CNN, страна-агрессорка Россия уже ощущает негативные последствия войны против Украины — в первую очередь страдает экономика РФ. Тем не менее, у диктатора Владимира Путина все еще есть ресурсы на 3-5 лет активных боевых действий.

Главные тезисы

  • Российские власти заканчивают войны, когда сталкиваются со значительным экономическим спадом.
  • Однако об этом пока речь не идет, ведь санкции Запада оказались слабыми.

Путин может воевать еще долго

С прогнозом по этому поводу выступила Мария Снегова — старшая научная сотрудница по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS):

Если посмотреть на саму экономику, то она не станет последней каплей, переполнившей чашу врага. Это не катастрофа. Это можно контролировать.

Она также озвучила прогноз, что экономическая ситуация в России дает Путину возможность продолжать войну против Украины еще не менее 3-5 лет.

По словам Снеговой, что будет дальше — трудно понять.

Эксперт обратила внимание на то, что западные санкции не отбили у диктатора желание воевать, хотя должны были это сделать.

Отсюда следует только один вывод — они были слабыми и недостаточными.

Пока Россия добывает нефть и продает ее по достаточно разумной цене, у нее достаточно денег, чтобы жить дальше. Я не говорю, что для них это действительно радужная картина, но у них достаточно средств, чтобы экономика не была фактором в расчетах Путина, когда он думает о войне, — озвучил свое видение Ричард Коннолли, старший научный сотрудник по международной безопасности британского аналитического центра RUSI.

