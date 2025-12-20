Сколько еще лет Путин может воевать с Украиной — подсчет аналитиков

Согласно данным CNN, страна-агрессорка Россия уже ощущает негативные последствия войны против Украины — в первую очередь страдает экономика РФ. Тем не менее, у диктатора Владимира Путина все еще есть ресурсы на 3-5 лет активных боевых действий.

Путин может воевать еще долго

С прогнозом по этому поводу выступила Мария Снегова — старшая научная сотрудница по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS):

Если посмотреть на саму экономику, то она не станет последней каплей, переполнившей чашу врага. Это не катастрофа. Это можно контролировать. Поделиться

Она также озвучила прогноз, что экономическая ситуация в России дает Путину возможность продолжать войну против Украины еще не менее 3-5 лет.

По словам Снеговой, что будет дальше — трудно понять.

Эксперт обратила внимание на то, что западные санкции не отбили у диктатора желание воевать, хотя должны были это сделать.

Отсюда следует только один вывод — они были слабыми и недостаточными.