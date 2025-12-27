Атака России на Киев — пострадали 5 человек

Ночью 27 декабря российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Киев. Согласно последним данным, известно о 5 пострадавших. В Голосеевском и Дарницком районах столицы бушует пожар.

Известны последствия новой атаки России на Киев

Сначала мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки врага на Киев.

Трое из них были госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно. Виталий Кличко Мэр Киева

Он также добавил, что в Голосеевском районе пожар. По предварительным данным, горит СТО.

Кличко сообщил, что в Оболонском — падение обломков в дачном кооперативе.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на открытой территории в Деснянском районе. Все службы трудятся на местах.

Чуть позже Виталий Кличко подтвердил, что количество пострадавших выросло до пяти.

Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы, — заявил он. Поделиться

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 гражданских удалось успешно спасти.