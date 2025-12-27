Атака России на Киев — пострадали 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — пострадали 5 человек

Виталий Кличко
Известны последствия новой атаки России на Киев
Читати українською

Ночью 27 декабря российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Киев. Согласно последним данным, известно о 5 пострадавших. В Голосеевском и Дарницком районах столицы бушует пожар.

Главные тезисы

  • В Дарницком районе, рядом с домом, куда попал БПЛА, тоже пожар в доме, на верхних этажах.
  • В Днепровском районе горит на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Известны последствия новой атаки России на Киев

Сначала мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки врага на Киев.

Трое из них были госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Он также добавил, что в Голосеевском районе пожар. По предварительным данным, горит СТО.

Кличко сообщил, что в Оболонском — падение обломков в дачном кооперативе.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на открытой территории в Деснянском районе. Все службы трудятся на местах.

Чуть позже Виталий Кличко подтвердил, что количество пострадавших выросло до пяти.

Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы, — заявил он.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 гражданских удалось успешно спасти.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажное здание. Горит на верхнем этаже. Службы направляются на место, — добавил Кличко.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США разоблачила циничную ложь Трампа касательно Путина
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
Council of the European Union
Совет ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Свободная экономическая зона в Донецкой области — как она будет работать
Зеленский объяснил, как будет работать свободная экономическая зона в Донецкой области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?