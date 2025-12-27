Атака России на Киев — пострадали 5 человек

Ночью 27 декабря российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Киев. Согласно последним данным, известно о 5 пострадавших. В Голосеевском и Дарницком районах столицы бушует пожар.
Главные тезисы
- В Дарницком районе, рядом с домом, куда попал БПЛА, тоже пожар в доме, на верхних этажах.
- В Днепровском районе горит на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.
Известны последствия новой атаки России на Киев
Сначала мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки врага на Киев.
Он также добавил, что в Голосеевском районе пожар. По предварительным данным, горит СТО.
Кличко сообщил, что в Оболонском — падение обломков в дачном кооперативе.
Кроме того, зафиксировано падение обломков на открытой территории в Деснянском районе. Все службы трудятся на местах.
Чуть позже Виталий Кличко подтвердил, что количество пострадавших выросло до пяти.
В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 гражданских удалось успешно спасти.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-