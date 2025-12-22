Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

22 декабря, Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 июля 2026 года.
Главные тезисы
- Ограничения ЕС против РФ охватывают широкий спектр мер: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
- ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций.
Совет ЕС продлил санкции против РФ
Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер ЕС с учетом продолжающихся действий Российской Федерации, дестабилизирующих ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 июля 2026 года.
Как отметили в Брюсселе, ограничения включают в себя широкий спектр мероприятий: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
Также санкции предусматривают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из РФ в Европейский Союз, изъятие ряда российских банков из системы SWIFT, а также приостановку деятельности и лицензий в ЕС нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа.
Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.
В Брюсселе также подчеркнули, что ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций.
