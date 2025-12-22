Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

Council of the European Union
Совет ЕС
22 декабря, Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 июля 2026 года.

Главные тезисы

  • Ограничения ЕС против РФ охватывают широкий спектр мер: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
  • ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций.

Совет ЕС продлил санкции против РФ

Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер ЕС с учетом продолжающихся действий Российской Федерации, дестабилизирующих ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 июля 2026 года.

Как отметили в Брюсселе, ограничения включают в себя широкий спектр мероприятий: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Также санкции предусматривают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из РФ в Европейский Союз, изъятие ряда российских банков из системы SWIFT, а также приостановку деятельности и лицензий в ЕС нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа.

Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Пока незаконные деяния русской Федерации продолжают нарушать главные нормы интернационального права, целесообразно поддерживать в силе все меры ЕС и принимать дополнительные меры, если это нужно.

В Брюсселе также подчеркнули, что ЕС готов и дальше усиливать давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций.

