ЕС ввел новые санкции против "теневого флота" России

Европейский Совет ввел новые санкции против девяти человек и организаций, способствующих функционированию так называемого теневого флота России.

ЕС принял новые санкции против РФ: кто в списках

Ограничения, направленные на дальнейшее сокращение возможностей РФ получать доходы для финансирования агрессивной войны против Украины. Под санкции попали пять человек и четыре компании, причастные к поддержке логистики и финансовой цепи теневого флота.

В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "ЛУКойл", контролирующие суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

По данным ЕС, они скрывали подлинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.

Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, входящих в теневой флот РФ и уже подпадавших под ограничительные меры ЕС или других стран. Поделиться

Лица и компании из списка подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы. Кроме того, для физических лиц введен запрет на въезд или транзит через территорию государств-членов Евросоюза.

Санкции, в частности, введены против граждан Азербайджана Талата Сафарова и Этибара Эйюба, гражданина Пакистана и Канады Муртазы Али Лахани, а также ряда компаний из ОАЭ и Вьетнама. Кроме того, в санкционный перечень внесли еще 40 судов так называемого "теневого флота".

Отдельно под ограничения попали 12 физических и 2 юридических лица, которых Совет ЕС считает причастными к российским гибридным операциям, в том числе дезинформационным.

Среди них представители прокремлевского Валдайского клуба:

главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов,

заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов,

декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов,

программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев,

председатель совета директоров клуба Андрей Быстрицкий.

Также санкции ввели против гражданина США и России, бывшего помощника шерифа из Флориды Джона Дугана, распространяющего пророссийские нарративы в сети, вероятных офицеров ГРУ Владислава Боровкова, Дмитрия Голошубова и Дениса Денисенко, пророссийской украинской журналистки Дианы Панченко, военнослужащего Ксавье Моро.