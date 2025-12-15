Новые санкции ЕС против России. Глава МИД Франции Барро озвучил подробности

Министр иностранных дел Франции Франсуа Барро анонсировал новые санкционные решения ЕС против причастных к "теневому флоту" РФ и дестабилизационной деятельности в Европе.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Франции Франсуа Барро озвучил новые санкции ЕС против России, касающиеся "теневого флота" и активности агентов дестабилизации в Европе.
- Под санкции попали девять компаний, сотрудничающих с российскими гигантами "Лукойл" и "Роснефть", а также 12 агентов, ответственных за внешнее вмешательство и дезинформацию.
Барро раскрыл детали новых санкций ЕС против РФ
Об этом он сказал в комментариях медиа перед заседанием Совета иностранных дел ЕС 15 декабря.
Барро отметил, что под новые санкции ЕС попадут девять компаний, которые, как полагают, обходят санкции Евросоюза против "теневого флота" РФ — судоходных компаний, сотрудничающих с российскими компаниями "ЛУКойл" и "Роснефть".
Кроме того, речь идет о санкциях против 12 агентов российской дестабилизации в Европе, 12 ответственных за внешнее вмешательство или цифровые внешние вмешательства.
Главная дипломатка ЕС Кая Каллас ранее анонсировала внесение в санкционный список еще 40 судов "теневого флота" РФ.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-