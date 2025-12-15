Новые санкции ЕС против России. Глава МИД Франции Барро озвучил подробности
Категория
Экономика
Дата публикации

Новые санкции ЕС против России. Глава МИД Франции Барро озвучил подробности

Барро
Read in English
Читати українською

Министр иностранных дел Франции Франсуа Барро анонсировал новые санкционные решения ЕС против причастных к "теневому флоту" РФ и дестабилизационной деятельности в Европе.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Франции Франсуа Барро озвучил новые санкции ЕС против России, касающиеся "теневого флота" и активности агентов дестабилизации в Европе.
  • Под санкции попали девять компаний, сотрудничающих с российскими гигантами "Лукойл" и "Роснефть", а также 12 агентов, ответственных за внешнее вмешательство и дезинформацию.

Барро раскрыл детали новых санкций ЕС против РФ

Об этом он сказал в комментариях медиа перед заседанием Совета иностранных дел ЕС 15 декабря.

Барро отметил, что под новые санкции ЕС попадут девять компаний, которые, как полагают, обходят санкции Евросоюза против "теневого флота" РФ — судоходных компаний, сотрудничающих с российскими компаниями "ЛУКойл" и "Роснефть".

Кроме того, речь идет о санкциях против 12 агентов российской дестабилизации в Европе, 12 ответственных за внешнее вмешательство или цифровые внешние вмешательства.

В частности, речь идет о санкциях, которые будут согласованы сегодня против Ксавье Моро — личности франко-российского происхождения, сейчас проживающего в России и транслирующего пропаганду Кремля (...) и Джона Марка Дугана. Его также считают причастным к дезинформационной кампании Storm 1516.

Франсуа Барро

Франсуа Барро

Министр иностранных дел Франции

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас ранее анонсировала внесение в санкционный список еще 40 судов "теневого флота" РФ.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС нашел способ обойти вето Венгрии на новые санкции против РФ
ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС планирует ввести дополнительные санкции против "теневого флота" России — когда именно
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ
Владимир Зеленский
танкер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?