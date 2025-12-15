Новые санкции ЕС против России. Глава МИД Франции Барро озвучил подробности

Министр иностранных дел Франции Франсуа Барро анонсировал новые санкционные решения ЕС против причастных к "теневому флоту" РФ и дестабилизационной деятельности в Европе.

Барро раскрыл детали новых санкций ЕС против РФ

Об этом он сказал в комментариях медиа перед заседанием Совета иностранных дел ЕС 15 декабря.

Барро отметил, что под новые санкции ЕС попадут девять компаний, которые, как полагают, обходят санкции Евросоюза против "теневого флота" РФ — судоходных компаний, сотрудничающих с российскими компаниями "ЛУКойл" и "Роснефть".

Кроме того, речь идет о санкциях против 12 агентов российской дестабилизации в Европе, 12 ответственных за внешнее вмешательство или цифровые внешние вмешательства.

В частности, речь идет о санкциях, которые будут согласованы сегодня против Ксавье Моро — личности франко-российского происхождения, сейчас проживающего в России и транслирующего пропаганду Кремля (...) и Джона Марка Дугана. Его также считают причастным к дезинформационной кампании Storm 1516. Франсуа Барро Министр иностранных дел Франции

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас ранее анонсировала внесение в санкционный список еще 40 судов "теневого флота" РФ.