Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ

13 декабря вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 судов теневого флота России, перевозящего нефтепродукты.
Главные тезисы
- Более 700 судов теневого флота России подверглись санкциям со стороны Украины за финансирование войны через экспорт нефтепродуктов.
- Санкции Украины включают полный запрет на оказание морских услуг танкерам, экспортирующим российские энергоносители.
- Президент Украины выразил намерение блокировать суда и компании-судовладельцев из более чем 50 юрисдикций, связанные с российским экспортом нефти.
Украина ввела новые антироссийские санкции: что известно
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что санкции применены к судам более 50 юрисдикций.
Украина поддерживает концепцию полного запрета на оказание морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей, заявил Президент.
Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходим результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает.
Как сообщалось, за последние пять лет Украина арестовала 68 судов теневого флота РФ, среди которых три судна арестованы с декабря 2024 года по настоящее время.
