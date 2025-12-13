Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ

13 декабря вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 судов теневого флота России, перевозящего нефтепродукты.

Украина ввела новые антироссийские санкции: что известно

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Сегодня вступили в силу санкции Украины против еще около 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны. Это значительная часть российского флота, перевозящего нефть и другие энергоресурсы и дающая деньги на затягивание войны. Это самый большой санкционный пакет против танкеров и других судов, которые служат агрессии. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что санкции применены к судам более 50 юрисдикций.

И мы будем работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы нашими партнерами.

Украина поддерживает концепцию полного запрета на оказание морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей, заявил Президент.

Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходим результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает.

Как сообщалось, за последние пять лет Украина арестовала 68 судов теневого флота РФ, среди которых три судна арестованы с декабря 2024 года по настоящее время.