Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина ввела санкции против почти 700 судов теневого флота РФ

Владимир Зеленский
танкер
Читати українською

13 декабря вступили в силу санкции Украины против еще почти 700 судов теневого флота России, перевозящего нефтепродукты.

Главные тезисы

  • Более 700 судов теневого флота России подверглись санкциям со стороны Украины за финансирование войны через экспорт нефтепродуктов.
  • Санкции Украины включают полный запрет на оказание морских услуг танкерам, экспортирующим российские энергоносители.
  • Президент Украины выразил намерение блокировать суда и компании-судовладельцев из более чем 50 юрисдикций, связанные с российским экспортом нефти.

Украина ввела новые антироссийские санкции: что известно

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Сегодня вступили в силу санкции Украины против еще около 700 морских судов, которые россияне используют для финансирования войны. Это значительная часть российского флота, перевозящего нефть и другие энергоресурсы и дающая деньги на затягивание войны. Это самый большой санкционный пакет против танкеров и других судов, которые служат агрессии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что санкции применены к судам более 50 юрисдикций.

И мы будем работать, чтобы каждое из этих судов, каждая компания-судовладелец и вся инфраструктура российского экспорта нефти и других энергоресурсов были заблокированы нашими партнерами.

Украина поддерживает концепцию полного запрета на оказание морских услуг судам, задействованным в экспорте российских энергоносителей, заявил Президент.

Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходим результат. Россия должна прекратить войну, которую сама начала и затягивает.

Как сообщалось, за последние пять лет Украина арестовала 68 судов теневого флота РФ, среди которых три судна арестованы с декабря 2024 года по настоящее время.

С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров, чтобы обходить западные санкции и продолжать продавать нефть.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции не помешали России увеличить собственный теневой флот для перевозки нефти
Теневой флот РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Теневой флот РФ страдает от загадочной "болезни"
Взрывы на российских танкерах не утихают
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Сенате США предложили усилить давление на "теневой флот" РФ
Сенат США продолжает работать над санкциями против РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?