Україна ввела санкції проти майже 700 суден тіньового флоту РФ

13 грудня набули чинності санкції України проти ще майже 700 суден тіньового флоту Росії, який перевозить нафтопродукти.

Головні тези:

  • Україна набула чинності санкцій проти понад 700 суден тіньового флоту РФ, які перевозять нафтопродукти для фінансування війни.
  • Нові антиросійські заходи є найбільшим санкційним пакетом проти танкерів та інших суден, що служать агресії.
  • Президент України Володимир Зеленський підтримує концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які експортують російські енергоносії.

Україна ввела нові антиросійські санкції: що відомо

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Сьогодні набули чинності санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни. Це значна частина російського флоту, що перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни. Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що санкції застосовані до суден понад 50 юрисдикцій.

І ми будемо працювати, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також нашими партнерами.

Україна підтримує концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв, заявив Президент.

Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають іти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує.

Як повідомлялося, за останні п’ять років Україна арештувала 68 суден тіньового флоту РФ, серед яких три судна заарештовано з грудня 2024 року по теперішній час.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, щоб обходити західні санкції й продовжувати продавати нафту.

