Україна ввела санкції проти майже 700 суден тіньового флоту РФ

13 грудня набули чинності санкції України проти ще майже 700 суден тіньового флоту Росії, який перевозить нафтопродукти.
Головні тези:
- Україна набула чинності санкцій проти понад 700 суден тіньового флоту РФ, які перевозять нафтопродукти для фінансування війни.
- Нові антиросійські заходи є найбільшим санкційним пакетом проти танкерів та інших суден, що служать агресії.
- Президент України Володимир Зеленський підтримує концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які експортують російські енергоносії.
Україна ввела нові антиросійські санкції: що відомо
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що санкції застосовані до суден понад 50 юрисдикцій.
Україна підтримує концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв, заявив Президент.
Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають іти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. Росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує.
Як повідомлялося, за останні п’ять років Україна арештувала 68 суден тіньового флоту РФ, серед яких три судна заарештовано з грудня 2024 року по теперішній час.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-