Нові санкції ЄС проти Росії. Глава МЗС Франції Барро озвучив подробиці

Міністр закордонних справ Франції Франсуа Барро анонсував нові санкційні рішення ЄС проти дотичних до "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.
Головні тези:
- Французький міністр закордонних справ оголосив про введення нових санкцій ЄС проти дотичних до “тіньового флоту” Росії та агентів дестабілізації у Європі.
- Під санкції ЄС потрапили дев’ять компаній, які співпрацюють з російськими компаніями “Лукойл” і “Роснефть”, а також 12 агентів дестабілізації та втручання в справи Європи.
Барро розкрив деталі нових санкцій ЄС проти РФ
Про це він сказав у коментарях медіа перед засіданням Ради закордонних справ ЄС 15 грудня.
Барро зазначив, що під нові санкції ЄС потраплять дев’ять компаній, які, як вважають, обходять санкції Євросоюзу проти "тіньового флоту" РФ — судноплавних компаній, які співпрацюють з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснефть".
Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше анонсувала внесення до санкційного списку ще 40 суден "тіньового флоту" РФ.
