Нові санкції ЄС проти Росії. Глава МЗС Франції Барро озвучив подробиці
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нові санкції ЄС проти Росії. Глава МЗС Франції Барро озвучив подробиці

Барро
Read in English

Міністр закордонних справ Франції Франсуа Барро анонсував нові санкційні рішення ЄС проти дотичних до "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.

Головні тези:

  • Французький міністр закордонних справ оголосив про введення нових санкцій ЄС проти дотичних до “тіньового флоту” Росії та агентів дестабілізації у Європі.
  • Під санкції ЄС потрапили дев’ять компаній, які співпрацюють з російськими компаніями “Лукойл” і “Роснефть”, а також 12 агентів дестабілізації та втручання в справи Європи.

Барро розкрив деталі нових санкцій ЄС проти РФ

Про це він сказав у коментарях медіа перед засіданням Ради закордонних справ ЄС 15 грудня.

Барро зазначив, що під нові санкції ЄС потраплять дев’ять компаній, які, як вважають, обходять санкції Євросоюзу проти "тіньового флоту" РФ — судноплавних компаній, які співпрацюють з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснефть".

Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання.

Зокрема, йдеться про санкції, які будуть погоджені сьогодні проти Ксав’є Моро — особи франко-російського походження, який зараз проживає у Росії і транслює пропаганду Кремля (...) та Джона Марка Дугана. Його також вважають причетним до дезінформаційної кампанії Storm 1516.

Франсуа Барро

Франсуа Барро

Міністр закордонних справ Франції

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше анонсувала внесення до санкційного списку ще 40 суден "тіньового флоту" РФ.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини на нові санкції проти РФ
Євросоюз
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС планує ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії — коли саме
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ввела санкції проти майже 700 суден тіньового флоту РФ
Володимир Зеленський
танкер РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?