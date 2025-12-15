Нові санкції ЄС проти Росії. Глава МЗС Франції Барро озвучив подробиці

Міністр закордонних справ Франції Франсуа Барро анонсував нові санкційні рішення ЄС проти дотичних до "тіньового флоту" РФ та дестабілізаційної діяльності у Європі.

Барро розкрив деталі нових санкцій ЄС проти РФ

Про це він сказав у коментарях медіа перед засіданням Ради закордонних справ ЄС 15 грудня.

Барро зазначив, що під нові санкції ЄС потраплять дев’ять компаній, які, як вважають, обходять санкції Євросоюзу проти "тіньового флоту" РФ — судноплавних компаній, які співпрацюють з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснефть".

Крім того, йдеться про санкції проти 12 агентів російської дестабілізації у Європі, 12 відповідальних за зовнішнє втручання чи цифрові зовнішні втручання.

Зокрема, йдеться про санкції, які будуть погоджені сьогодні проти Ксав’є Моро — особи франко-російського походження, який зараз проживає у Росії і транслює пропаганду Кремля (...) та Джона Марка Дугана. Його також вважають причетним до дезінформаційної кампанії Storm 1516. Франсуа Барро Міністр закордонних справ Франції

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше анонсувала внесення до санкційного списку ще 40 суден "тіньового флоту" РФ.