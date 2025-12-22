Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на пів року

22 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2026 року.
Головні тези:
- Обмеження ЄС проти РФ охоплюють широкий спектр заходів: торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
- ЄС готовий і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження додаткових санкцій.
Рада ЄС продовжила санкції проти РФ
Сьогодні Рада ЄС продовжила дію обмежувальних заходів ЄС з огляду на триваючі дії Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 липня 2026 року.
Як зазначили у Брюсселі, обмеження охоплюють широкий спектр заходів: торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
Також санкції передбачають заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та окремих нафтопродуктів з РФ до Європейського Союзу, вилучення низки російських банків із системи SWIFT, а також призупинення діяльності та ліцензій у ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних медіа.
Крім того, конкретні заходи дають можливість ЄС протидіяти обходу санкцій.
У Брюсселі також наголосили, що ЄС готовий і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження додаткових санкцій.
