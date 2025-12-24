Свободная экономическая зона в Донецкой области — как она будет работать

Как объяснил глава государства Владимир Зеленский, создание свободной экономической зоны в Донецкой области — это тот сценарий, на который могут потенциально согласиться и Украина, и Россия. Фактически речь идет об альтернативе предложениям Киева и Москвы со стороны США.
Главные тезисы
- Очень важно привлечение международных сил, которые будут гарантировать порядок и безопасность в указанной зоне.
- Только референдум может определить, согласны ли украинцы на то, чтобы был реализован такой вариант.
Зеленский объяснил, как будет работать свободная экономическая зона в Донецкой области
Что важно понимать, Кремль до сих пор добивается выхода Сил обороны Украины из Донецкой области, однако Киев не собирается выполнять это циничное требование Путина.
Именно поэтому команда Дональда Трамп предлагает альтернативный сценарий — речь идет о свободной экономической зоне.
По словам главы государства, его команда отстаивает формулировку "потенциальные экономические зоны", ведь на сегодняшний день речь идет о двух опциях относительно территориальных договоренностей, которые могут быть зафиксированы в мирном соглашении.
Первый сценарий — фиксация линии боевого столкновения на момент принятия соглашения.
Как отметил украинский лидер, если ВСУ и армия РФ останутся стоять там, где они сейчас стоят, то есть высокая вероятность договориться.
Президент Украины также официально подтвердил, что одна "маленькая, но необходимая" экономическая зона будет в городе Энергодар, который будет демилитаризован.
Более того, вторая свободная экономическая зона появится на части Донецкой области: ее создание будет обсуждаться, как только Украине будут предоставлены гарантии безопасности. Это положение будет закреплено в отдельном соглашении между Украиной, США и РФ.
Глава государства также напомнил, что ранее Россия неоднократно нарушала свои обещания.
Именно поэтому крайне важно привлечение международных сил, которые будут гарантировать на ней порядок и безопасность.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-