Свободная экономическая зона в Донецкой области — как она будет работать

Как объяснил глава государства Владимир Зеленский, создание свободной экономической зоны в Донецкой области — это тот сценарий, на который могут потенциально согласиться и Украина, и Россия. Фактически речь идет об альтернативе предложениям Киева и Москвы со стороны США.

Зеленский объяснил, как будет работать свободная экономическая зона в Донецкой области

Что важно понимать, Кремль до сих пор добивается выхода Сил обороны Украины из Донецкой области, однако Киев не собирается выполнять это циничное требование Путина.

Именно поэтому команда Дональда Трамп предлагает альтернативный сценарий — речь идет о свободной экономической зоне.

Мы считаем, что свободная экономическая зона — потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, его команда отстаивает формулировку "потенциальные экономические зоны", ведь на сегодняшний день речь идет о двух опциях относительно территориальных договоренностей, которые могут быть зафиксированы в мирном соглашении.

Первый сценарий — фиксация линии боевого столкновения на момент принятия соглашения.

Как отметил украинский лидер, если ВСУ и армия РФ останутся стоять там, где они сейчас стоят, то есть высокая вероятность договориться.

Поэтому здесь и написаны "потенциальные зоны". Но если мы не договоримся, что стоим там, где стоим, есть два варианта. Это либо будет продолжение войны, либо нужно будет что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами, — заявил Зеленский. Поделиться

Президент Украины также официально подтвердил, что одна "маленькая, но необходимая" экономическая зона будет в городе Энергодар, который будет демилитаризован.

Более того, вторая свободная экономическая зона появится на части Донецкой области: ее создание будет обсуждаться, как только Украине будут предоставлены гарантии безопасности. Это положение будет закреплено в отдельном соглашении между Украиной, США и РФ.

Вот Донбасс, вот наша часть там — 25%, вот временно оккупированная россиянами часть. Если мы делаем здесь свободную экономическую зону, она предполагает фактически демилитаризованную зону, то есть тяжелые силы устраняются отсюда на расстояние 40 километров, но она может быть и 5, и 10, и 40 километров. Если у нас два города — Краматорск и Славянск — это свободная экономическая зона, то россияне должны сделать шаг назад своими войсками соответственно на 5 или 10 или 40 километров. Часть, откуда отошли наши войска, здесь наше управление и наша полиция. А вот там, где они — находятся их силы. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также напомнил, что ранее Россия неоднократно нарушала свои обещания.

Именно поэтому крайне важно привлечение международных сил, которые будут гарантировать на ней порядок и безопасность.