Свободная экономическая зона в Донецкой области — как она будет работать
Категория
Украина
Дата публикации

Свободная экономическая зона в Донецкой области — как она будет работать

Зеленский объяснил, как будет работать свободная экономическая зона в Донецкой области
Читати українською
Источник:  Суспільне

Как объяснил глава государства Владимир Зеленский, создание свободной экономической зоны в Донецкой области — это тот сценарий, на который могут потенциально согласиться и Украина, и Россия. Фактически речь идет об альтернативе предложениям Киева и Москвы со стороны США.

Главные тезисы

  • Очень важно привлечение международных сил, которые будут гарантировать порядок и безопасность в указанной зоне.
  • Только референдум может определить, согласны ли украинцы на то, чтобы был реализован такой вариант.

Зеленский объяснил, как будет работать свободная экономическая зона в Донецкой области

Что важно понимать, Кремль до сих пор добивается выхода Сил обороны Украины из Донецкой области, однако Киев не собирается выполнять это циничное требование Путина.

Именно поэтому команда Дональда Трамп предлагает альтернативный сценарий — речь идет о свободной экономической зоне.

Мы считаем, что свободная экономическая зона — потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, его команда отстаивает формулировку "потенциальные экономические зоны", ведь на сегодняшний день речь идет о двух опциях относительно территориальных договоренностей, которые могут быть зафиксированы в мирном соглашении.

Первый сценарий — фиксация линии боевого столкновения на момент принятия соглашения.

Как отметил украинский лидер, если ВСУ и армия РФ останутся стоять там, где они сейчас стоят, то есть высокая вероятность договориться.

Поэтому здесь и написаны "потенциальные зоны". Но если мы не договоримся, что стоим там, где стоим, есть два варианта. Это либо будет продолжение войны, либо нужно будет что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами, — заявил Зеленский.

Президент Украины также официально подтвердил, что одна "маленькая, но необходимая" экономическая зона будет в городе Энергодар, который будет демилитаризован.

Более того, вторая свободная экономическая зона появится на части Донецкой области: ее создание будет обсуждаться, как только Украине будут предоставлены гарантии безопасности. Это положение будет закреплено в отдельном соглашении между Украиной, США и РФ.

Вот Донбасс, вот наша часть там — 25%, вот временно оккупированная россиянами часть. Если мы делаем здесь свободную экономическую зону, она предполагает фактически демилитаризованную зону, то есть тяжелые силы устраняются отсюда на расстояние 40 километров, но она может быть и 5, и 10, и 40 километров. Если у нас два города — Краматорск и Славянск — это свободная экономическая зона, то россияне должны сделать шаг назад своими войсками соответственно на 5 или 10 или 40 километров. Часть, откуда отошли наши войска, здесь наше управление и наша полиция. А вот там, где они — находятся их силы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также напомнил, что ранее Россия неоднократно нарушала свои обещания.

Именно поэтому крайне важно привлечение международных сил, которые будут гарантировать на ней порядок и безопасность.

Если мы дойдем до потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, то объясняем, что, согласно украинскому законодательству, мы не можем это сделать. Даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то речь идет о каком-то особом формате, а значит особом решении. То есть только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое — это или война.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский пристыдил Путина после отказа от рождественского перемирия
Папа Римский расстроен циничным решением Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана
Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может провести выборы одновременно с референдумом — Зеленский
Зеленский рассказал, какие сценарии сейчас рассматриваются

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?