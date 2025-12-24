Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана

Подтверждение суверенитета Украины.

Предусматривается безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии столкновения.

Украина получит надежные гарантии безопасности.

Численность ВСУ — на уровне 800 тысяч в мирное время.

США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину — будет военный ответ и возобновление санкций . Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности аннулируют. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу. Также было дополнение о компенсации для США за гарантии, сейчас это вычеркнуто. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по настоящему соглашению. В частности, страны Коалиции желающих могут приобщаться к гарантиям безопасности.

Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах.

Украина станет членом ЕС в определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Членство в ЕС для Украины — часть гарантий безопасности, мы хотим закрепить дату вступления.

Предусматривается прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях, включать, в частности: фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территорий, добычу полезных ископаемых, природных ресурсов.

Будет создано несколько фондов для решения вопросов обновления. Цель — привлечение 800 миллиардов долларов.

После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Позиция Америки — они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией.

Безъядерный статус Украины.

ЗАЭС. Компромисс по этому вопросу не нашли . США предлагают совместное управление между Украиной, США и "русскими" — три стороны получают дивиденды. США предлагают "33% на 33% на 33%". И американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: ЗАЭС эксплуатируется совместно США и Украина — 50 на 50. Но 50% производимой электроэнергии дается Украине, а еще по 50% США самостоятельно определяет свое распределение. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризированы.

Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующих пониманию и терпимости к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Территории. Самый сложный пункт. Предлагалось так — В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу данного соглашения.

Позиция Украины. Как пояснил Зеленский, РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путём референдума. При этом Зеленский отметил, что США хотят референдум, но, по его словам, на голосование следует будет выносить весь документ, а не отдельный вопрос. На референдум уходит минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней.

После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.

Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленных всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решение проблем и страданий жертв конфликта.

Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения.

Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции.